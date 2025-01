Daniel Chapo toma posse como Presidente de Moçambique com confrontos nas ruas

É oficial. A presidente do Conselho Constitucional investiu Daniel Chapo como quinto Presidente da República de Moçambique, numa cerimónia que está a decorrer no centro de Maputo sob fortes medidas de segurança. Chapo leu o termo de posse e prestou juramento às 11h12 locais (menos duas horas em Lisboa) desta quarta-feira, 15 de Janeiro, perante os aplausos dos convidados.

Conforme previsto no programa da cerimónia, a presidente do Constitucional, Lúcia Ribeiro, recebeu os símbolos do poder pelo Presidente cessante, Filipe Nyusi, e poucos minutos depois fez a investidura de Daniel Chapo como novo Presidente da República de Moçambique.

A cerimónia está a decorrer na Praça da Independência, no centro de Maputo, sob fortes medidas de segurança no exterior e no acesso ao recinto, face ao anúncio de manifestações e protestos, convocados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que não reconhece os resultados das eleições de 9 de Outubro. Essas manifestações têm sido violentas e já causaram 300 mortos e mais de 600 feridos a tiro, segundo organizações no terreno.

"Foi dessa forma que o Daniel Chapo, foi recebido em algumas artérias da Cidade de Maputo a caminho da Praça da Independência." pic.twitter.com/YT4E9mTdtx — It'sDelacasa???? (@DeLaCaZa) January 15, 2025

De acordo com o programa oficial da cerimónia desta quarta-feira, após a investidura, seguem-se discursos oficiais, momentos culturais, 21 salvas de canhão e a revista à Guarda de Honra das Forças Armadas de Defesa de Moçambique pelo novo comandante-em-chefe, Daniel Chapo, bem como um desfile militar.

Novos confrontos nos protestos contra Chapo

Enquanto Daniel Chapo sobe oficialmente ao poder, a polícia moçambicana tenta dispersar, com tiros, os manifestantes em protesto que estão a incendiar pneus na estrada, à entrada do centro de Maputo, pouco antes da cerimónia de investidura. Na zona do Bairro Luís Cabral, grupos de jovens começaram a incendiar pneus cerca das 9h locais (menos duas horas em Lisboa), cortando a N4, que liga a Matola à entrada de Maputo, levando a polícia a fazer vários disparos na tentativa de os desmobilizar.

Foto Os protestos contra a investidura de Daniel Champo, favoráveis a Venâncio Mondlane, prosseguem nas ruas de Maputo ESTEVAO CHAVISSO/LUSA

Durante a madrugada, ainda antes dos protestos desta manhã durante a investidura de Daniel Chapo, três pessoas morreram enquanto participavam nas manifestações. As mortes ocorreram durante os confrontos entre manifestantes e a polícia moçambicana. Estão a circular nas redes sociais vídeos que mostram agentes da polícia a agredir cidadãos na rua.

À passagem da Unidade de Intervenção Rápida (UIR), os manifestantes respondiam com arremesso de pedras e garrafas, enquanto a polícia tentativa retirar alguns dos pneus em chamas, ao mesmo tempo que grupos carregavam outros para a via, já bloqueada também com pedras, à semelhança do que tem acontecido nos protestos pós-eleitorais que se verificam desde 21 de Outubro no país. “Só o Venâncio é capaz de parar isto”, gritava um dos manifestantes, enquanto a polícia realizava novos disparos.

Alguns manifestantes tentaram entrar na cerimónia de investidura para travar a tomada de posse, mas foram impedidos pelos agentes da polícia e pelos militares recrutados para o local, confirmou Wilker Dias, porta-voz da plataforma Decide. Em paralelo, estão a circular petições para impugnar a tomada de posse junto da União Africana e declarar o não-reconhecimento da presidência de Daniel Chapo.

Um forte aparato policial e militar é visível esta quarta-feira no centro da capital, antes da investidura de Daniel Chapo. Várias artérias próximas ao local da investidura encontram-se encerradas ao trânsito por militares desde as primeiras horas da manhã, que controlam os acessos ao perímetro, juntamente com a polícia. Também há unidades da Unidade de Intervenção Rápida da polícia posicionadas por toda a cidade, que se encontra praticamente deserta, em dia de tolerância de ponto devido à cerimónia de investidura.

?? “Socorro, socorro, eu não fiz nada. Eu não fiz nada” grita um jovem enquanto é arrastado pela polícia. Três jovens mortos hoje na Machava. A cidade #Maputo está militarizada enquanto decorre a cerimónia de tomada de posse do presidente eleito Daniel Chapo. #Mozambique pic.twitter.com/AFTMpSRdaf — Alexandre Nhampossa (@AllexandreMZ) January 15, 2025

Chapo é "um projecto de esperança", diz Presidente cessante

No primeiro discurso enquanto Presidente de Moçambique, Daniel Chapo pediu um minuto de silêncio pelas vítimas das manifestações violentas dos últimos meses e por quem foi afectado pelos ciclones Chido e Dikeledi. "Que este silêncio nos lembre do peso da nossa responsabilidade, mas também da imensa força que temos enquanto nação", disse o novo chefe de Estado: "Moçambique é maior do que qualquer desafio, maior do que qualquer crise. Unidos somos capazes de superar os obstáculos e de transformar a nossa dor em prosperidade", cita o moçambicano Jornal Notícias.

Daniel Chapo afirmou que inicia agora "uma jornada que nos desafia a construir o futuro que sonhamos". "Dirigimo-nos a cada um dos moçambicanos, não como um presidente distante, mas como um filho desta terra, onde sentimos, vivemos e partilhamos as nossas angústias", prosseguiu o novo Presidente moçambicano, prometendo "ajustar as velas do nosso barco, para que ele navegue com mais eficiência, menos desperdício e sobretudo com mais atenção e cuidado para cada moçambicano": "Ouvimos as vossas vozes, antes e durante as manifestações. E continuaremos a ouvir, mesmo em momentos de estabilidade."

Também o Presidente cessante, Filipe Nyusi, discursou durante a cerimónia, referindo-se à subida de Daniel Chapo ao poder como "uma nova página da história da democracia multipartidária" em Moçambique e insistindo que o acto eleitoral de Outubro "conferiu legitimidade não apenas a um novo dirigente, mas a um projecto de esperança dos moçambicanos".

"Será ele quem irá costurar as feridas, suturar os ressentimentos e ajudar a encontrar tudo o que nos une na nossa caminhada colectiva", cita a RTP: "Aquilo que nos une é certamente maior e mais urgente do que aquilo que nos pode dividir. Daniel Chapo é a pessoa certa para proceder a esse reencontro de ideias que, sendo diversas, servem o mesmo propósito, que é unir e fortalecer a nossa nação", acrescentou Filipe Nyusi.

Uma "missão" para "servir o povo"

Actual secretário-geral da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Daniel Chapo era governador da província de Inhambane quando, em Maio de 2024, foi escolhido pelo Comité Central para ser candidato do partido no poder à sucessão de Filipe Nyusi, que cumpriu dois mandatos como Presidente da República. A 23 de Dezembro, Daniel Chapo, 48 anos, foi proclamado pelo Conselho Constitucional como vencedor da eleição a Presidente da República, com 65,17% dos votos, nas eleições gerais de 9 de Outubro, que incluíram legislativas e para assembleias provinciais, que a Frelimo também venceu.

Formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, em 2000, Daniel Francisco Chapo nasceu em Inhaminga, província de Sofala, centro de Moçambique, a 6 de Janeiro de 1977, sendo por isso o primeiro Presidente da República nascido já depois da independência do país (1975).

Em entrevista exclusiva à Lusa a 4 de Outubro, cinco dias antes das eleições, Daniel Chapo afirmou que nunca tinha equacionado concorrer à Presidência, mas que recebeu essa “missão” para “servir o povo”. “Não, porque na Frelimo recebe-se missões. Nunca imaginei que seria um administrador distrital, mas depois como membro da Frelimo, fui chamado a esta missão, de dirigir o distrito de Nacala-Velha, em Nampula. Depois também recebi a missão de dirigir o distrito de Palma em Cabo Delgado, quando começaram os projectos de gás e depois também governador de Inhambane”, explicou.

Os Presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, são os únicos chefes de Estado presentes na cerimónia de hoje, com 2500 convidados. Além de dois estadistas, estão presentes três vice-Presidentes, nomeadamente da Tanzânia, Maláui e Quénia, bem como os primeiros-ministros de Essuatíni e do Ruanda e oito ministros, incluindo o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel.

Aos jornalistas, o governante disse ter levado "uma mensagem de esperança" de Marcelo Rebelo de Sousa especialmente dirigida à juventude moçambicana: "Ele deixa naturalmente uma mensagem de grande calor, a condizer com o dia quente que temos hoje, e de grande esperança em que Moçambique possa dar também ao seu povo condições de prosperidade cada vez maiores e melhores. Esta é uma nação tão jovem, em idade e porque tem tantos adolescentes e tantas crianças. Elas merecem um futuro e é importante assistir a estes momentos de construção de futuro."

A eleição de Daniel Chapo tem sido contestada nas ruas há três meses, com manifestantes pró-Mondlane – candidato que, segundo o Conselho Constitucional, obteve apenas 24% dos votos, mas que reclama vitória – em protestos a exigirem a "reposição da verdade eleitoral", com barricadas, pilhagens e confrontos com a polícia, que tem vindo a realizar disparos para tentar a desmobilização.