Brasil envia reforços policiais para cidade amazónica assolada pelo crime

O Governo brasileiro autorizou, na terça-feira, o envio oficiais da Força Nacional para Porto Velho, capital do estado amazónico de Rondónia, depois de o crime organizado ter incendiado vários autocarros e paralisado o transporte público. A decisão tomada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, prevê que os novos agentes ajudem a “preservar a ordem pública e garantir a incolumidade das pessoas e do património”, segundo o ministério.

A medida tem duração inicial de 90 dias e o número de militares será definido pelo ministério.

Após o incêndio de autocarros públicos em Porto Velho, na noite de segunda-feira, o sindicato dos motoristas paralisou as actividades na terça-feira para evitar ataques semelhantes. A autarquia, por sua vez, enviou um comunicado ao Governo regional para pedir mais agentes para reforçar a segurança e garantir a normalização do transporte público.

De acordo com as autoridades, a destruição dos autocarros é resposta a uma operação policial lançada para desmantelar o tráfico de droga em duas zonas residenciais da cidade que foram tomadas pelo crime. Durante a operação, quatro pessoas foram detidas e um homem morreu após disparar contra a polícia, segundo os oficiais regionais. A instituição acrescentou que já tem imagens dos responsáveis pelos incêndios e alertou que a sabotagem do transporte público pode ser definida como um acto terrorista, de acordo com a lei.

As acções policiais foram intensificadas após o assassinato de um agente da polícia no domingo à noite, à porta do prédio onde vivia. A Força Nacional é composta por cerca de 1300 polícias e bombeiros emprestados pelos estados e é enviada pelo Governo Central a pedido das autoridades regionais quando estas estão sobrecarregadas com problemas de segurança.

Rondónia, que faz fronteira com a Bolívia, é um dos principais pontos de entrada no Brasil da cocaína produzida no país andino.