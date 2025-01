Pelo segundo ano consecutivo, em 2024, o terminal de cruzeiros da capital bateu o seu próprio recorde do número de passageiros recebidos, com 763.752, mais de cinco mil relativamente ao ano anterior. O número é apenas uma das faces do que parece ser uma dinâmica imparável, já que foram também superados os máximos de cinco outros indicadores de actividade daquela infra-estrutura, avança ao PÚBLICO a Administração do Porto de Lisboa (APL).

