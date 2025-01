Em nome da “sustentabilidade”, Câmara de Mafra paga metade das portagens aos munícipes

Moradores no concelho que passem nos troços Venda do Pinheiro/Malveira e Mafra Este/Mafra Oeste serão reembolsados. Autarca pede mais transportes públicos, mas vai construir mais estradas.

O racional da medida soa algo estranho quando contrastado com aquele que é o discurso corrente em torno do que devem ser as prioridades de mobilidade para se proteger o ambiente. A Câmara de Mafra vai comparticipar parte das portagens dos seus munícipes em dois dos troços da auto-estrada A21, que faz a ligação entre Malveira e Ericeira, em nome de “sustentabilidade ambiental”. Isso mesmo é o que deverá constar de um novo regulamento municipal de mobilidade de um dos concelhos do país com maior crescimento populacional e onde o automóvel assume um papel crucial nas deslocações. Isto apesar de a autarquia reconhecer que é necessário um reforço da oferta de transportes públicos.