Michelle Obama quebra tradição e não vai à tomada de posse de Donald Trump

Michelle Obama não vai à tomada de posse de Donald Trump, anunciou o gabinete dos Obama nesta terça-feira. Sem qualquer explicação sobre o motivo por que a antiga primeira-dama se escusará da ida a Washington, esta é a segunda ausência de Michelle em momentos oficiais neste mês, depois de ter faltado ao funeral do antigo Presidente Jimmy Carter.

“O antigo Presidente Barack Obama está confirmado para assistir à 60.ª cerimónia inaugural. A ex-primeira-dama Michelle Obama não estará presente na próxima tomada de posse”, informou o gabinete dos Obama em comunicado citado pelo The Washington Post.

Barack Obama vai juntar-se a Bill Clinton e a George W. Bush na cerimónia da próxima segunda-feira, 20 de Janeiro, tal como esteve no funeral de Jimmy Carter, onde se sentou ao lado de Donald Trump, com quem foi filmado a conversar cordialmente. Michelle justificou a ausência das cerimónias fúnebres com uma viagem ao Havai.

Já a decisão de não ir à tomada de posse de Donald Trump representa uma quebra pouco comum no protocolo — é habitual as antigas primeiras-damas acompanharem os maridos ao Capitólio neste dia, independentemente do partido do novo Presidente. Aliás, a imprensa norte-americana avança que está confirmada a presença de Laura Bush e de Hillary Clinton.

Na primeira tomada de posse de Donald Trump, em 2017, todas as antigas primeiras-damas estiveram presentes, incluindo Clinton que tinha perdido as eleições para o candidato republicano.

Não é segredo a relação tensa entre os Obama e os Trump. Aliás, recorda o The Guardian, numa entrevista de podcast em 2023, Michelle confessou que ficou em “soluços incontroláveis” depois da primeira tomada de posse de Trump por ter sido difícil assistir a uma cerimónia que “não reflectia o sentido mais amplo da América”.

Apesar das diferenças, em 2017, Michelle recebeu Melania Trump, que lhe levou um presente, para tomar chá na Casa Branca antes da tomada de posse. Contudo, desta vez, a primeira-dama repetente não aceitou o convite de Jill Biden para tomar chá e fazer a habitual visita à residência oficial, por já conhecer os cantos à casa.

A resposta negativa de Melania Trump também se deverá explicar com o facto de a própria não ter convidado Jill Biden para um encontro semelhante em 2020, quando Trump ainda insistia que tinha vencido as eleições em vez de Joe Biden.

Joe e Jill Biden passam o testemunho ao casal Trump na segunda-feira, com a cerimónia de juramento da Constituição agendada para as 12h locais (17h em Lisboa). A artista convidada para cantar America the Beautiful neste momento solene é Carrie Underwood e haverá ainda um concerto dos Village People, autores de Y.M.C.A, canção conhecida por ser um hino da comunidade gay, que foi banda sonora da campanha de Donald Trump à Presidência.