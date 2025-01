Dona da casa de Carrie Bradshaw em O Sexo e a Cidade quer portão para afastar fãs

A proprietária do apartamento de Greenwich queixa-se que os fãs da série “fazem poses, dançam ou deitam-se nos degraus” a qualquer hora do dia ou da noite, ignorando os sinais de proibição.

O apartamento de Carrie Bradshaw é uma paragem obrigatória para os fãs de O Sexo e a Cidade durante uma visita a Nova Iorque. Mas isso pode deixar de ser possível em breve porque a proprietária do edifício quer instalar um portão de ferro para afastar os visitantes em nome da privacidade e da segurança.

Foi neste apartamento que a personagem interpretada por Sarah Jessica Parker escrevia as suas crónicas, onde estava o mítico guarda-roupa com peças das mais requisitadas casas de moda e cenário para alguns dos momentos mais emblemáticos da trama ao lado das amigas Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) e Samantha (Kim Cattrall). Nas escadarias deste edifício, despediu-se frequentemente de Mr.Big ou beijou Aidan, tornando a casa inseparável das histórias de amor de Bradshaw.

Agora, os fãs da série visitam o prédio, onde foram gravadas as cenas exteriores, no número 66 de Perry Street em Greenwich Village para replicar alguns desses momentos para as redes sociais. “A qualquer hora do dia ou da noite, há grupos de visitantes em frente à casa a tirar fotografias com flash, a falar alto, a publicar nas redes sociais, a fazer vídeos TikToks ou simplesmente a celebrar o momento”, escreve a proprietária ao New York City Landmarks Preservation Commission, citada pela BBC.

Actualmente, a proprietária tem colocada uma barreira com correntes para impedir que os fãs se aproximem demasiado para tirar fotografias, incluindo na escadaria. O pedido apresentado nesta semana tem por objectivo apertar a segurança com um portão de ferro fundido que não permitirá “saltar” a barreira.

“Saltam por cima da corrente, fazem poses, dançam ou deitam-se nos degraus, sobem ao topo para olhar para as janelas do salão, tentam abrir a porta de entrada principal ou, quando estão bêbedos, à noite, tocam às campainhas”, descreve a proprietária, que mantém o anonimato. Para construir o portão, é necessária aprovação por o edifício se situar num dos bairros históricos de Manhattan.

Por agora, mantém-se apenas a corrente com um sinal onde se lê “Proibida a entrada - Propriedade privada” que a proprietária lamenta ser frequentemente ignorada. Mais: já aconteceram incidentes com grafítis pintado na escadeira ou mesmo na porta principal do prédio. “Após mais de 20 anos a esperar que o fascínio pela minha varanda desaparecesse e que os fãs encontrassem um novo objecto para a sua devoção, reconheci que precisamos de algo mais substancial”, termina.

O Sexo e a Cidade terminou há mais de 20 anos, tendo sido emitida entre 1998 e 2004, mas o fascínio com a trama que acompanha quatro mulheres em Nova Iorque (e o que vestem) mantém-se e renovou quando a Netflix voltou a transmitir a série. Depois de terem dado origem a dois filmes, actualmente, as mesmas personagens dão vida à sequela And Just Like That na HBO.