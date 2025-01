Produção do Tesla Model Y Juniper já arrancou em Berlim

Renovação do modelo foi apresentada na China e, logo no primeiro dia, foram registadas milhares encomendas. Versão europeia começou a ser produzida nesta terça na Gigafactory Berlin-Brandenburg.

Já saiu da linha de produção da Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg o primeiro Model Y Juniper, que permanecerá na fábrica e será assinado pelos cerca de 12 mil operários. A informação, veiculada por alguns funcionários e que ainda não foi oficializada pela empresa norte-americana de Elon Musk, especificou que os trabalhadores da linha de montagem apenas receberam informação sobre a produção do Model Y Juniper no início da semana, noticiou o jornal económico alemão Handelsblatt, tendo as linhas sido alteradas durante um período de férias.

O Tesla Model Y Juniper foi lançado na China, na última quinta-feira, e, quase automaticamente, as configurações online em vários mercados asiáticos adoptaram as novas linhas e características. O automóvel começará a chegar inicialmente aos mercados australiano e chinês (as primeiras entregas estão previstas para Março), mas é de esperar que, com o arranque da produção na fábrica de Grünheide, não tarde a estar disponível em solo europeu.

Visualmente, o Model Y passa a apresentar linhas mais elegantes, tendo descartado o logótipo no capot e adoptado a assinatura luminosa apresentada com o Cybercab, que corta o automóvel na horizontal, tanto à frente como atrás. Na dianteira, destaque para as formas do pára-choques, que parece sair do carro, enquanto de perfil são realçados os novos desenhos de jantes, que podem ser de 19 ou 20 polegadas.

No interior, mais novidades, ainda que muito ligadas ao que já se vira na actualização do Model 3: o ecrã central, onde se gere tudo, da climatização à condução, incluindo caixa de velocidades, cresceu para 15,4 polegadas, ao passo que os passageiros da segunda fila passaram a contar com um ecrã de 8 polegadas. Tal como no 3, este Y chega aprimorado no que diz respeito à escolha dos materiais, mais macios ao toque, mas também no rigor da construção. E no que diz respeito às luzes indicadoras de mudança de direcção, a Tesla fez marcha-atrás na solução de os colocar no volante, como se viu no Model 3, tendo sido alvo de muitas críticas, e deixou ficar a manete física. No capítulo do conforto, o Model Y passa a poder contar com bancos dianteiros ventilados.

Outras alterações prendem-se com a dinâmica de condução, com a Tesla a garantir que se esforçou para reduzir a aspereza do rolamento e aumentar a insonorização do habitáculo. Já no que diz respeito às mecânicas, na China, onde o modelo se estreou, há uma variante de tracção traseira com autonomia para 593 quilómetros CLTC, que é uns pontos mais optimista que o europeu WLTP, e outra quatro rodas motrizes e com autonomia esticada até aos 719 quilómetros. Em termos de prestações, o primeiro acelera de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos e o segundo em 4,3 segundos; a velocidade máxima de 201 km/h é comum a ambas. Na China, os preços foram fixados nos 263.500 yuan (34.895€) e 303.500 yuan (40.190€), respectivamente.

A Tesla comunicou um recorde de entregas globais no quarto trimestre, mas o total do ano de 2024 registou um ligeiro declínio (1,07%), de 1.808.581 em 2023 para 1.789.226 veículos. O Model 3 e Model Y representaram 95% das unidades entregues. Em Portugal, o Tesla Model 3 foi o terceiro automóvel com mais registos de matrículas no ano passado; o Model Y ficou em 16º lugar.