O que é que Mário Soares tem a ver com a Roda dos Alimentos? Joana Barrios explica

O tema é a Roda dos Alimentos, mas a conversa passa por mil e um assuntos, ao sabor dos pensamentos meio loucos que vão cruzando as cabeças dos actores (e não só) Joana Barrios e de Rogério Nuno Costa. Os dois são autores/protagonistas/conversadores e cúmplices na peça de teatro para crianças Atenção: a sua receita será transmitida! (no Lu.Ca, teatro Luís de Camões, em Lisboa, de 18 a 26 de Janeiro) e na série de 10 episódios do podcast À roda dos alimentos, (vão sendo disponibilizados entre 6 de Janeiro a 6 de Fevereiro). Tudo integrado no Ciclo das Comidas, que o Lu.Ca lançou no início de Janeiro.

