Rali Dakar: Bem vindos ao “fim do mundo”

Maria Luís Gameiro: “Só quem passa por aqui pode ter uma ideia do que é fazer 120 quilómetros sempre em areia, com dunas a perder de vista.”

Maria Luís Gameiro está a participar no Rali Dakar na Arábia Saudita e vai relatando na Fugas a sua experiência em cada etapa

Nunca como agora eu tive uma noção tão precisa do que significa a expressão “fim do Mundo”. É neste sítio que estou hoje. Foi aqui no “fim do mundo” que terminou a etapa de hoje. Estamos na reta final do Dakar, temos já pouco dias pela frente, mas isto ainda não acabou e esta quarta-feira tivemos uma bela amostra para quem achava que o final iria ser mais leve.

A etapa de hoje até era curta, pouco mais de 120 quilómetros, mas com 500 em ligações. Só quem passa por aqui pode ter uma ideia do que é fazer 120 quilómetros sempre em areia, com dunas a perder de vista. Acho, curiosamente, que tem tanto de belo como de assustador. Depois do dia tão agradável que tivemos ontem - com um bom resultado e um percurso desafiante, mais muito divertido – hoje, apesar da curta distância, foi muito duro.

Em termos de performance, não tinha grandes expetativas. Isto é terreno para conhecedores e os resultados estão à vista. Hoje garantimos o 36º lugar na categoria Challenger, mas, acima de tudo... chegámos! Parece que não há uma fórmula perfeita para encarar esta dunas e só mesmo que já aqui esteve (muitas) outras vezes é que consegue ler este terreno. São Ergs gigantes, com subidas (quase) impossíveis e descidas a pique, que só acabam quando começamos a “trepar” outra duna. Ainda assim, devo sublinhar que os carros da categoria Challenger não são os que pior se adaptam a estas condições uma vez que, mesmo não sendo os mais potentes, são muito leves, o que acaba por tornar a tarefa um pouco mais fácil.

Terminar a etapa era a minha maior preocupação. Não há outra forma de explicar o que me vai na alma, após tantos dias de percalços constantes. Todos sabemos que isto é a maior de todas as maratonas e que, até ao último quilómetro haverá desafios para enfrentar.

Amanhã entramos no penúltimo dia de rali, e, ninguém se surpreenda, esta pode ser a etapa “rainha” deste Dakar. Esperam-se dificuldades de tão grande monta que a organização decidiu que os camiões não vão disputar a tirada de 300 quilómetros, dentro do "empty quarter” (Rub al-Khali)​, cumprindo um percurso alternativo.

Foto JIRI SIMECEK

Dakar 2025 O Rali Dakar decorre na Arábia Saudita de 3 a 17 de Janeiro. É o sexto ano que o país recebe a prova e a organização garante ser a mais dura de sempre. Entre os participantes 13 equipas portuguesas, sendo que, depois do adeus de Elisabete Jacinto, há 15 anos, Maria Luís Gameiro (X-Raid Fenic), gestora de 46 anos, é a primeira mulher portuguesa a competir no Dakar (Challenger). Aqui na Fugas relata em crónicas a sua experiência, entre as provas, a aventura e a viagem. O rosa, ou magenta, com que o carro de Maria Luís Gameiro promete chamar a atenção no Dakar, também vai acabar por servir uma causa, com a equipa a doar 1€ por cada quilómetro percorrido na prova à Liga Portuguesa Contra o Cancro. A piloto também pode ser seguida no seu Instagram - Facebook.

A autora escreve segundo o acordo ortográfico