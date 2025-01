Prémio Solidário: uma aposta na inclusão e na igualdade, para o bem de todos

Mais de um milhão de euros foram atribuídos, este ano, a 27 organizações em solo nacional, através do Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Solidário. O objectivo é apoiar pessoas em situações de vulnerabilidade extrema e em risco de pobreza e exclusão, como aqueles que se encontram sem abrigo, migrantes ou refugiados, vítimas de violência, pessoas com dependências ou com trajectos de conflito com a lei penal, mas também famílias monoparentais ou em situação de pobreza, famílias com crianças e desempregados de longa duração.

Para isso, é dada prioridade aos projectos candidatos que incluem acções para dar resposta a problemas em áreas que se entendem como especialmente críticas: o apoio social básico às pessoas em risco de pobreza e exclusão, a formação para melhorar a empregabilidade e o apoio no processo de inserção na vida laboral, os projectos que incluem recursos residenciais de apoio de emergência ou temporário e ainda as acções que visam promover a coesão social e trabalhar para a prevenção e resolução de conflitos.

Entre as quase três dezenas de iniciativas premiadas nesta última edição, contam-se, por exemplo, medidas de apoio a habitação de emergência para pessoas em situação de sem-abrigo, programas de meditação e yoga em estabelecimentos prisionais, projectos de criação de oportunidades de integração laboral num negócio social de produção de pigmentos naturais, bem como programas de capacitação e educação para mães desempregadas e migrantes em situação vulnerável, e ainda projectos que apoiam beneficiários em condição de pobreza a acederem aos medicamentos de que precisam.

No total, são 1.130.450 euros que irão apoiar directamente quase 3 mil pessoas em todo o país e que pretendem facilitar o processo de desenvolvimento e a inclusão social dos que se encontram mais vulneráveis, potenciando as suas capacidades e favorecendo a igualdade de oportunidades, para o bem de todos.

Atribuído desde 2016, o Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Solidário já apoiou, desde então, 208 projectos, com um valor de 7,5 milhões de euros, beneficiando mais de 40.000 pessoas em situação de vulnerabilidade. Entregues anualmente, sob candidatura, estes prémios destinam-se a todas as instituições privadas sem fins lucrativos, com sede ou delegação legalmente constituída em Portugal ou com núcleos com autonomia comprovada, há pelo menos um ano com projectos que tenham como finalidade a integração sociolaboral e a luta contra a exclusão social.

A selecção das candidaturas passa por uma avaliação criteriosa de todos os projectos e das suas linhas de acção, contando com o apoio de dezenas de colaboradores ou reformados do BPI em regime de voluntariado. O apoio financeiro pode cobrir até 75% do custo total do projecto, com um limite de 50.000 euros no caso dos projectos de intervenção com duração até um ano, e até 100.000€ para os projectos com duração de 24 meses.

O Prémio Solidário é um dos quatro que, actualmente, integram os Prémios BPI Fundação ”la Caixa”, que conta ainda com as categorias Capacitar, Seniores e Infância. Desde a sua fundação, em 2010, os Prémios atribuíram já mais de 34 milhões de euros a 1 090 projectos de inclusão social, ajudando directamente mais de 219 mil pessoas.

Saiba mais sobre os projectos vencedores do Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Solidário 2024 abaixo.