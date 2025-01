O melhor livro de arquitetura portuguesa!

Como se sabe há livros que mudam o mundo. E por certo há um antes e um depois da publicação de Arquitectura Popular em Portugal (1961). Resultado do Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa (1955), comporta a força do trabalho coletivo e revela a capacidade unificadora de Keil do Amaral no seio da classe dos arquitetos, bem como, nesses anos 50, a vontade partilhada pela renovação da arquitetura moderna. Hoje, desafia os grandes temas da agenda contemporânea consagrando as questões da sustentabilidade, das alterações climáticas, da justiça social, confirmando uma lição de harmonia com a paisagem.

