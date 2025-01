Passos Coelho reafirma que está fora da “política activa”, audição sobre BES adiada

Antigo primeiro-ministro ia ser ouvido no julgamento do caso BES, mas sessão foi adiada mais uma vez. Uma questão “requentada”, diz. Não falou do passado, mas foi confrontado sobre futuro político.

Pedro Passos Coelho compareceu no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para testemunhar no julgamento do caso Banco e do Grupo Espírito Santo (BES/GES), mas a greve dos oficiais de justiça ditou o adiamento da sessão desta manhã. O ex-primeiro-ministro não teve oportunidade de regressar ao passado para falar dos tempos do colapso do banco e do papel do seu Governo na resolução, mas, à porta do tribunal, foi pressionado a falar sobre o seu futuro político. E em escassos minutos reafirmou que está fora das suas cogitações regressar à actividade política. Mas não disse de forma taxativa que enjeita entrar na corrida presidencial daqui a um ano.