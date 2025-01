Governo vai transferir quatro mil milhões de euros para a “almofada” das pensões

Ministra do Trabalho garantiu que a sustentabilidade do sistema e a protecção das pensões futuras são uma preocupação do actual Governo.

O Governo vai transferir em Fevereiro quatro mil milhões de euros para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS). O reforço da chamada "almofada" das pensões foi anunciado nesta quarta-feira pela ministra do Trabalho e da Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, que sublinhou o facto de o fundo já garantir mais de dois anos de pensões e, no seu entender, não haver obrigação legal de manter as transferências.

“No princípio de Fevereiro, a Segurança Social vai transferir os saldos de 2024 no valor de quatro mil milhões de euros. Será a maior transferência de sempre”, garantiu durante uma audição da Comissão Parlamentar do Trabalho, Segurança Social e Inclusão.

Em resposta às questões do PS quanto ao futuro da Segurança Social, Rosário Palma Ramalho insistiu que a sustentabilidade é uma preocupação do Governo, lembrou que o FEFSS já atingiu o limite legal que permite suportar dois anos de pensões e “legalmente, a partir desse limite, não haveria obrigação legal de continuar a transferir”.

“Contudo, o Governo entende que deve fazê-lo e vai fazer a maior transferência de saldos de sempre. Portanto, a sustentabilidade é uma preocupação deste Governo”, reforçou.

Questionada pelo deputado Miguel Cabrita, do PS, sobre o que será feito com o Livro Verde da Sustentabilidade da Segurança Social (pedido pelo anterior executivo a um grupo de peritos), a ministra garantiu que as conclusões do documento serão estudadas por um grupo de trabalho que irá também debruçar-se sobre a Taxa Social Única (TSU).

Em relação à TSU, a governante lembrou que a revisão deveria ser feita, por determinação legal, de cinco em cinco anos e não é feita há 13 anos.

“Portanto, tem que ser feita e que vai estudar novas formas, que podem vir à luz ou não, de aumentar a sustentabilidade da Segurança Social”, precisou.

A ministra deu ainda conta das intenções do Governo no aprofundamento da transformação digital da Segurança social, prometendo lançar “nos próximos meses” medidas para reduzir as filas de espera no atendimento e implementar a opção de pagamento por Mbway, antecipando uma medida prevista "para o próximo ano".

Na primeira parte da audição, a ministra foi também questionada sobre o fim da atribuição automática do número de Segurança Social (NISS) aos imigrantes, com o PS a acusar o Governo de estar a "atirar" estas pessoas para a ilegalidade.

Rosário Palma Ramalho refutou a acusação, reconhecendo que os procedimentos foram alterados. "Este Governo alterou a prática automática e de falta de critério na atribuição do NISS", afirmou, garantindo que logo que o empregador comunica o contrato de trabalho à Segurança Social, o NISS é atribuído automaticamente.