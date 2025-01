Taça de Portugal: Sp. Braga vence no regresso a casa e está nos quartos-de-final

A jogar em casa pela primeira vez na Taça de Portugal desde 2022-23, o Sp. Braga superou (2-1) esta quarta-feira a barreira dos oitavos-de-final — fase que não ultrapassava desde a edição em que chegou à sua mais recente final do Jamor —, e vai defrontar o Benfica pela terceira vez em menos de um mês, depois do triunfo (1-2) na Luz, para a Liga, e da eliminação (3-0) na Taça da Liga.

Os minhotos reencontram nos quartos-de-final o “carrasco” da última edição da Taça de Portugal, enquanto o Lusitano de Évora, que ainda reduziu por Afonso Sousa (84'), animando os instantes finais, se despede da prova para apostar tudo na promoção à Liga 3, quando ocupa o segundo lugar da Série D do Campeonato de Portugal, a um ponto do líder.

O Sp. Braga surgiu com sete alterações relativamente ao jogo da final four de Leiria, impôs-se com naturalidade, mas sentiu sérias dificuldades para ultrapassar o 4x1x4x1 alentejano.

Valeu a inspiração dos irmãos Horta e a alta eficácia, com dois golos — André (22’) e Ricardo (44’) — em três oportunidades criadas até ao intervalo.

Depois de ter afastado os primodivisionários Estoril e AFS, o Lusitano ainda ameaçou por duas vezes fazer o 1-1, mas Hornicek travou os avanços de Sele Savou, enquanto Dida imitou Yuri Ribeiro, falhando o cabeceamento.

A segunda parte não acrescentou muito a uma eliminatória que ficou praticamente decidida com o segundo golo dos minhotos, deixando, aparentemente, margem para uma gestão que acabou por ser questionada pelo Lusitano a seis minutos dos 90'.