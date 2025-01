Segunda vitória leva Borges ao encontro de Alcaraz na Austrália

Um ano depois de ser eliminado por Daniil Medvedev no Open da Austrália, Nuno Borges volta a defrontar um adversário do top 3 em Melbourne Park. O tenista da Maia confirmou pela segunda vez esta semana que está a atravessar um grande momento de forma e, num dia histórico para o ténis português, eliminou um dos favoritos da “casa”, o australiano Jordan Thompson, no ambiente “hostil” da John Cain Arena lotada. Para repetir a presença nos oitavos-de-final de 2024, Borges terá de ultrapassar o mais cotado Carlos Alcaraz, em crescendo de forma.

“Sabia que eu não seria o favorito do público. Ele estava com dificuldades físicas, mas considero que fiz um encontro muito bom. Servi maravilhosamente bem. Para mim, este é, sem dúvida, o Happy Slam; em 2024, fiz um resultado inédito”, disse Borges (33.º), ainda no court, depois de vencer Thompson (27.º), por 6-3, 6-2 e 6-4.

O número um português fez melhor que na ronda inaugural e não cedeu o serviço uma única vez, tendo enfrentado somente dois break-points, a 3-4 (15-40). Borges aproveitou o momento para “quebrar” o australiano e concluiu o duelo ganhando 12 dos derradeiros 13 pontos.

O tenista da Maia vai agora defrontar Carlos Alcaraz pela segunda vez, depois de ter perdido (6-3, 6-1) em 2023, na terra batida de Barcelona. “Toda a gente sabe do que ele é capaz e tudo o que já fez, não há muito a realçar. Vou dar o meu melhor, tentar metê-lo o mais desconfortável possível, jogar sem pressão e sem colocar muitas expectativas na minha cabeça para poder mostrar o meu melhor ténis”, adiantou Borges.

Mais confortável a servir do que na primeira ronda, o espanhol de 21 anos superou o japonês Yoshihito Nishioka (65.º), por 6-0, 6-1 e 6-4, em menos de hora e meia. Com esta 26.ª vitória, Alcaraz só fica atrás de Djokovic (29), Pete Sampras, Lleyton Hewitt (28 cada um) e Marat Safin (27) na lista de jogadores com menos de 22 anos com mais encontros ganhos em majors disputados em hardcourts.

Segundos depois de Borges fechar o encontro, Jaime Faria tornava-se no primeiro tenista português a ganhar um set a Novak Djokovic – que venceu os 17 anteriores, 16 frente a João Sousa – e logo na Rod Laver Arena, onde o sérvio já ergueu a Taça Norman Brookes por 10 vezes.

Faria aproveitou dois dos seis break-points de que dispôs nos dois primeiros sets, assinou 38 winners, dos quais 14 ases (e um a 221km/h), mas quebrou de intensidade a partir do terceiro set. O bom desempenho do número dois português não impediu que Djokovic ganhasse, por 6-1, 6-7 (4/7), 6-3 e 6-2, e se tornasse no segundo jogador na Era Open a chegar às 150 vitórias em singulares masculinos em torneios do Grand Slam depois de completar 30 anos – imitando Serena Williams.

“Nas sábias palavras do Sr. Medvedev, se a futura geração jogar assim, vão ter tudo: dinheiro, miúdas, jogar no casino…”, elogiou Djokovic na entrevista “on-court” e, mais tarde, também num post nas redes sociais, ao qual Faria reagiu com um “Bravo GOAT”. Para trás, ficou uma experiência inesquecível.

“Antes do encontro estava bem nervoso. Confesso que quando me aproximei do Novak e da equipa técnica dele foi quando fiquei mais nervoso, na entrada estava muito tenso e quando entro na Rod Laver e vejo o estádio arrepiei-me”, revelou Faria, antes de analisar o encontro: “O que me causou mais dificuldade foram as primeiras pancadas, serviço e resposta, e, sem dúvida a profundidade que ele coloca durante todo o encontro, a instabilidade que cria com essa profundidade nunca me deixou pegar no ponto, precisava de quatro ou cinco pancadas fortes para o fazer.”

Faria sai de Melbourne com vários objectivos concretizados – entrar no quadro principal de um major, passar uma ronda e ser competitivo frente ao melhor tenista do mundo – e à frente do seu melhor ranking até ao momento (116.º), contudo, sem estrear-se ainda no top 100. “O ranking não muda muito e na próxima semana vou jogar em Oeiras [challenger]”, confirmou Faria.