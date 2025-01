Miguel Martins, suspenso por doping, afastado do Mundial de andebol

O jogador Miguel Martins foi suspenso preventivamente e vai falhar o Mundial 2025 de andebol, anunciou nesta quarta-feira a Federação de Andebol de Portugal (FAP).

"O atleta e a FAP foram notificados, no ano de 2024, da pendência de um processo instaurado pela unidade de antidoping da EHF, relacionado com alegadas violações de normas de dopagem pelo atleta, na sequência de controlo realizado no âmbito dos trabalhos da selecção nacional", refere a FAP, em comunicado.

No documento, o organismo refere que Miguel Martins apresentou a sua defesa, com o apoio da FAP, que assegura não ter tido conhecimento de qualquer desenvolvimento do processo até terça-feira.

"No dia de ontem [na terça-feira] o atleta e a FAP foram notificados da suspensão preventiva do atleta, com efeitos imediatos, de toda e qualquer actividade no seio da modalidade, o que inclui a realização de treinos ou actividades oficiais, quer no seu clube, quer em especial na selecção nacional, onde se encontra integrado e tendo em vista a participação no Campeonato do Mundo de andebol", explica.

Assim, o central de 27 anos, que alinha nos dinamarqueses do Aalborg, vai falhar o Mundial, que começou na terça-feira e que tem previsto para esta quarta-feira o jogo de estreia da formação portuguesa, frente aos Estados Unidos.

A suspensão de Miguel Martins foi já confirmada pelo Aalborg, que se assume chocado com a notícia. O clube dinamarquês diz ter entrado em contacto com o jogador português, que lhe adiantou estar tão confuso como o clube e que insiste não ter feito nada de ilegal.

"[Miguel Martins] Solicitou prontamente a realização do chamado teste B para resolver o assunto, mas é certo que não participará na fase final do Mundial", afirma o director do Aalborg, Jan Larsen.

O responsável dinamarquês adianta que o clube não poderá fazer mais nada nesta matéria até que esteja disponível a contra-análise. "Só quando soubermos a resposta do teste é que poderemos avançar com o processo", diz ainda Jan Larsen.

Miguel Oliveira, jogador do FC Porto, foi chamado para prevenir um problema físico com Cavalcanti e, para já, não há nenhuma alteração adicional pela suspensão de Miguel Martins.