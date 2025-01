Kike Salas volta aos treinos do Sevilha após ida à esquadra por esquema de apostas

O futebolista do Sevilha Kike Salas, detido na terça-feira passada por alegado envolvimento num esquema de apostas em que terá visto propositadamente cartões amarelos, voltou a treinar-se esta quarta-feira com a equipa andaluza, debaixo de atenção mediática.

Kike Salas chegou ao complexo desportivo à boleia de um companheiro de equipa, o avançado Isaac Romero, e mostrou-se, aparentemente, tranquilo durante os 15 minutos de treino abertos à imprensa, de preparação do jogo com o Girona, da La Liga.

Na véspera, o defesa central foi levado para a esquadra da sua localidade natal, tendo saído em liberdade depois de optar por não prestar declarações no âmbito do inquérito judicial em que será visado.

Segundo fontes judiciais, a investigação já terá procedido à cópia do cartão de telemóvel do futebolista, de modo a comprovar comunicações entre o jogador e amigos que terão beneficiado das alegadas interferências em matéria de apostas.

Os investigadores suspeitam que amigos e familiares do jogador, de 22 anos, podem ter participado em cerca de 30 apostas fraudulentas em seis estabelecimentos de Morón de la Frontera, em Sevilha, de forma a obterem lucros de cerca de 10 mil euros num espaço de um mês.

De acordo com o portal espanhol "El Confidencial" e a agência noticiosa EFE, Salas terá cometido esses actos entre Março e Maio da temporada 2023-24, com as provas a serem recolhidas pela unidade de polícia nacional especializada, na sequência de uma investigação conduzida por um tribunal de Morón de la Frontera.

Sete cartões nos últimos nove jogos

O jovem jogador recebeu um total de 10 cartões amarelos na Liga espanhola na temporada passada, sendo que sete foram averbados nas últimas nove partidas, enfrentando um quadro de penal que poderá ir de seis meses a três anos de cadeia, para além das consequências disciplinares a aplicar da federação espanhola (RFEF).

Os regulamentos da RFEF tipificam o envolvimento de agentes desportivos em casos de apostas como uma infracção muito grave, sujeita a multa que varia entre os 3006 euros e 30051 euros, entre outras sanções que implicam o próprio clube, que poderia enfrentar desde a perda de pontos à despromoção.

Em comunicado, o Sevilha afirmou condenar "qualquer conduta fraudulenta", mas ressalvou o "total respeito para com a presunção de inocência" do seu jogador, que renovou recentemente até 2029. O nome de Kike Salas foi associado ao interesse de emblemas como os italianos da Lazio, mas o defesa terá de aguardar pela conclusão desta investigação antes de poder retomar normalmente a carreira.

Na presente época, o defesa central contabiliza 16 jogos oficiais, registando duas assistências e três cartões amarelos.

Refira-se que o caso de Kike Salas não é inédito, com o internacional brasileiro Lucas Paquetá, do West Ham, implicado numa investigação semelhante em Inglaterra. Paquetá foi acusado de provocar cartões amarelos que terão gerado ganhos de cerca de 118 mil euros em apostas.

Em Itália, o "Caso Scommesse" envolveu nomes como o de Sandro Tonali (Newcastle), que esteve suspenso durante 10 meses e pagou 20 mil euros de multa, para além do de Nicolò Fagioli (Juventus), Christian Pastina e Francesco Forte.

Já em Espanha, o inglês Kieran Trippier foi punido com dez semanas de suspensão em 2021, tendo pagado 70 mil euros de multa por partilhar informação privilegiada da transferência do Tottenham para o Atlético de Madrid (2019), usada para apostas relativas ao negócio.