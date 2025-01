Quinta na TV: Jorge Palma, SOS Sós e novo streaming

CINEMA

A Cor Púrpura

Star Movies, 18h44

A partir do romance de Alice Walker, Steven Spielberg filma a vida de Celie (Whoopi Goldberg), uma mulher negra no Sul profundo e esclavagista dos EUA do início do século XX. Conhecemo-la aos 14 anos, grávida do pai, e seguimo-la nas três décadas seguintes. Teve 11 nomeações para os Óscares de 1986, incluindo melhor filme e actriz principal. Também com Margaret Avery, Oprah Winfrey (nomeadas como actrizes secundárias) e Danny Glover.

The International - A Organização

AXN Movies, 22h43

Filme de 2009, realizado por Tom Tykwer. Louis Salinger (Clive Owen), da Interpol, e Eleanor Whitman (Naomi Watts), assistente do procurador-geral de Manhattan, estão decididos a desmascarar as actividades ilícitas de um dos mais poderosos bancos do mundo. Seguem o dinheiro de Berlim a Nova Iorque, de Milão a Istambul, obrigados por vezes a contornar as leis.

SÉRIES

Vera

Star Crime, 22h

Brenda Blethyn regressa para a 13.ª temporada na pele de Vera Stanhope, a detective dos romances de Ann Cleeves que protagoniza esta série criminal inglesa. A descoberta do corpo de um comerciante numa estrada rural é o caso que a ocupa no primeiro dos novos episódios, para ir vendo semanalmente.

FBI: Most Wanted

TVCine Emotion, 22h10

Arranca a sexta temporada do spin-off de FBI que segue uma unidade de elite especializada em capturar os criminosos mais procurados, sob a liderança de Remy Scott (Dylan McDermott). A série policial, criada por René Balcer e integrada no império televisivo de Dick Wolf, fica em exibição à quinta-feira.

Harley Quinn

Max, streaming

Quinta temporada da série animada (para adultos) em que Kaley Cuoco dá voz a Harley Quinn e Lake Bell a Poison Ivy. Os novos episódios levam-nas – a elas e à sua trupe de desajustados – à cidade de Metropolis, conhecida pelo notável Super-Homem e seus aliados, mas também casa de vilões da estirpe de Lex Luthor.

Mayfair Witches

AMC Selekt, streaming

A nova temporada do thriller sobrenatural vertido dos livros de Anne Rice, em que uma jovem (Alexandra Daddario) descobre que é descendente de bruxas, é a atracção principal da inauguração do serviço de streaming AMC Selekt.

Fica disponível hoje, exclusivamente para clientes Nos, com direito a mais de 1500 conteúdos dos canais AMC, AMC Break, AMC Crime, História e Odisseia, e com a promessa de “estreias inéditas em Portugal logo a seguir à sua estreia nos Estados Unidos”. Mad Men, o universo The Walking Dead e grandes produções documentais são outros trunfos do catálogo.

DOCUMENTÁRIO

As Almas Perdidas da Síria

RTP2, 22h54

Documentário sobre milhares de vítimas que sucumbiram à tortura do regime liderado pelo ex-Presidente sírio Bashar al-Assad e que teriam caído no esquecimento se não fossem familiares e activistas a tentarem resgatar a sua memória. Assinado por Stéphane Malterre e Garance Le Caisne, em 2022, lembra também a impotência revelada pela justiça internacional nestes casos.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Solidão, isolamento, perda de qualidade de vida, de saúde e de dignidade. E hospitais cheios de idosos, tanto nas urgências como nas camas onde se acumulam casos sociais. É a manifestação do envelhecimento em Portugal retratada em SOS Sós, uma reportagem da jornalista Filipa Burnay, com imagem de João Serra Martins e edição de Vanessa Brízido.

MÚSICA

Jorge Palma - 70 Voltas ao Sol

RTP1, 00h12

Recordação do concerto que fez do Castelo de São Jorge, em Lisboa, o palco da celebração do 70.º aniversário de Jorge Palma. O trovador rodeou-se de um ensemble dirigido por Cesário Costa, entregou a Filipe Melo e Filipe Raposo as pastas dos arranjos das canções e convidou Cristina Branco a cantar com ele. O espectáculo, intitulado 70 Voltas ao Sol e integrado no Lisboa na Rua, aconteceu a 12 de Setembro de 2020 e foi transmitido online.