O Norte vai celebrar Camilo Castelo Branco, “o grande cartógrafo simbólico da região”

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte junta-se a 27 instituições tendo em vista a celebração do bicentenário do nascimento do autor de Amor de Perdição.

O Amor de Perdição em versão operática; uma criação de dança contemporânea e outra de teatro de rua; um guia literário com o mapeamento dos lugares camilianos da vida e da ficção; um mural; um podcast aberto a novas leituras da obra; e, sobretudo, uma atenção especial à sua criação literária torrencial, com a reedição dos romances e acções de divulgação para conquistar novos leitores. São estes, em resumo, os vários itens do ambicioso calendário de iniciativas com que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) vai assinalar o bicentenário de Camilo Castelo Branco (1825-1890), a partir do próximo dia 16 de Março, data do nascimento do escritor em Lisboa.