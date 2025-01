Já são nove as mulheres que acusam o escritor de culto Neil Gaiman de violência sexual

Seis meses depois de um podcast ter começado a dar voz a cinco mulheres que acusam o escritor britânico Neil Gaiman de agressão sexual, uma investigação da revista New York junta-lhes mais quatro, que não se conheciam e que repetem histórias de dominação e subjugação sem negociação prévia e um mote: “Chama-me o teu senhor [“master”]. Há também dois relatos de actos sexuais na presença do filho mais novo do autor. E pela primeira vez desde que as denúncias se tornaram públicas — depois de duas delas terem originado queixas à polícia por violação —, o autor de Sandman e Deuses Americanos falou. “Nunca me envolvi em actividade sexual não consensual com ninguém”, escreveu. “Também percebo que podia e devia ter-me comportado muito melhor.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt