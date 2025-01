Nomeações para os BAFTA dão Conclave como favorito e excluem Laura Carreira

As nomeações foram anunciadas esta quarta-feira. Emilia Pérez, de Jacques Audiard, é o segundo mais nomeado, com 11, e O Brutalista, de Brady Corbert, o terceiro, com nove.

O filme Conclave, de Edward Berger, é o mais nomeado para os prémios britânicos de cinema BAFTA, numa edição em que On Falling, da portuguesa Laura Carreira, que tinha sido pré-seleccionado para a categoria Primeiras Obras, não chegou às nomeações. Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que valeu na semana passada um Globo de Ouro a Fernanda Torres, figura entre os candidatos, só que sem nomeações para a premiada actriz.

Os BAFTA são atribuídos pela Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão e a lista de nomeados, anunciada esta quarta-feira em directo de Londres pelos actores Mia McKenna-Bruce e Will Sharpe, mostra que Conclave, o thriller papal de Edward Berger, lidera com 12 nomeações. Uma adaptação do livro homónimo de Robert Harris editado em 2016, passa-se no Vaticano durante uma eleição para Papa e é protagonizado por Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto, Isabella Rossellini e John Lithgow.

Apesar da pré-selecção, On Falling não chegou às nomeações finais. Produzido pela portuguesa Bro Cinema e pela britânica Sixteen Films, é a primeira longa-metragem de Laura Carreira, uma realizadora portuguesa que vive e trabalha há mais de uma década na Escócia e que é autora ainda das curtas-metragens Red Hill (2018) e The Shift (2020). A estreia em Portugal do filme, que ganhou o prémio de Primeira Longa na edição do ano passado do BFI London Film Festival e também arrecadou o prémio de melhor realização em San Sebastián​, está prevista para Março.

Conclave está nomeado, por exemplo, nas categorias de Realização, Filme, Elenco, Direcção de Fotografia, Banda Sonora Original e também Melhor Actor, para Ralph Fiennes, e Melhor Actriz Secundária, para Isabella Rossellini. Os outros nomeados para Melhor Filme são Anora, O Brutalista, A Complete Unknown e Emilia Pérez.

Este último, o musical do francês Jacques Audiard, é o segundo filme mais nomeado. Conta com 11 nomeações, incluindo o de Melhor Actriz Principal para a espanhola Karla Sofía Gascón, que se torna assim a primeira actriz abertamente trans a ser nomeada para um BAFTA, e o de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Segue-se O Brutalista, o épico de Brady Corbet com estreia marcada para dia 23, tem nove nomeações.

Já Anora, de Sean Baker, Dune - Duna: Parte Dois, de Denis Villeneuve, e Wicked, de John M. Chu, têm sete nomeações cada. A Complete Unknown, o biopic de Bob Dylan realizado por James Mangold que se estreia por cá no dia 30, tem seis, tal como Kneecap, o drama cómico de Rich Peppiatt que traça o percurso do grupo de rap homónimo de Belfast, na Irlanda. Cinco nomeações têm Nosferatu, de Robert Eggers, e A Substância, de Coralie Fargeat.

Para Melhor Filme em Língua Não Inglesa está nomeada a produção brasileira Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, protagonizada por Fernanda Torres, no papel de uma activista, advogada e viúva de Rubens Paiva, o político brasileiro detido e torturado pela ditadura militar brasileira no início dos anos 1970. Chega às salas de cinema portuguesas esta quinta-feira.

A cerimónia dos BAFTA está marcada para 16 de Fevereiro em Londres.