Cinema Namibe e Mosteiro de Alcobaça entre as 25 prioridades do World Monuments Fund

Organização apoiará os projectos de restauro do cinema angolano e dos retábulos de terracota do mosteiro português. Gaza, Kiev e a Lua também estão na lista do património a merecer vigilância.

O Cine-estúdio Namibe, situado na cidade angolana de Moçâmedes, é um dos 25 sítios patrimoniais que vão ser alvo da atenção do World Monuments Fund (WMF) na sua campanha de 2025-2026. Na nova lista de projectos a financiar por esta organização não-governamental que reúne fundos privados de inúmeros mecenas para a preservação do património histórico e cultural um pouco por todo o mundo está também um bem português: as esculturas em terracota do Mosteiro de Alcobaça, um conjunto de obras-primas barrocas cujo restauro “pode contribuir para revitalizar uma tradição artística local”, diz o comunicado divulgado esta tarde pelo organismo sediado em Nova Iorque.