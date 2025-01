A Verdadeira Dor: a zona sem interesse

Actor muito estimável em filmes de Kelly Reichardt, Noah Baumbach ou Woody Allen, Jesse Eisenberg tem uma outra carreira, menos conhecida na Europa, como dramaturgo e escritor (com histórias publicadas, por exemplo, na revista New Yorker). Para esta sua segunda longa-metragem por trás da câmara, Eisenberg atira-se ao "buraco negro" no centro da história mundial que é o Holocausto, encenando os reencontros de dois primos americanos outrora inseparáveis numa viagem de memória à Polónia em honra da falecida avó que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. A sua abordagem ao tema é claramente pensada e sincera, perguntando como viver num mundo imperfeito, rasgado indelevelmente pelo horror nazi; como reconciliar o conforto burguês e anestesiado dos nossos dias com a barbárie que teve lugar há menos de um século.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt