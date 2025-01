Perverts: o aterrador mergulho de Ethel Cain no abismo

Não seria inteiramente correcto dizer que Perverts, o novo projecto de Ethel Cain, surgiu do nada: Preacher’s Daughter (2022), disco de estreia da jovem cantora e compositora americana, revelou alguém capaz de engendrar um refrão quimicamente perfeito — o exemplo óbvio é American teenager, canção munida não só de doses recomendáveis de frustração com a propaganda do sonho americano, mas também de uma guitarra estranhamente reminiscente dos Journey —, mas a destreza melódica era um colchão para amparar a queda. Indo do desencanto religioso (a artista vem de uma família profundamente cristã) ao amor doentio, à violência sexual ou a incapacidade de encontrar na família um porto seguro, Preacher’s Daughter não é exactamente um álbum levezinho.

