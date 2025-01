Nova espécie de crustáceo marinho tem nome inspirado em Darth Vader

Uma nova espécie de crustáceo marinho gigante foi apresentada na revista ZooKeys pela Agência de Investigação da Indonésia (BRIN, na sigla em inglês) com um nome que evoca o maléfico Darth Vader da saga Star Wars.

Estes isópodes gigantes do género Bathynomus, que podem atingir mais de 30 centímetros de comprimento, são conhecidos como "insectos marinhos" no Vietname.

Pela primeira vez, uma destas espécies foi descrita em águas vietnamitas e foi designada por Bathynomus vaderi, noticiou esta terça-feira, 14 de Janeiro, a agência Europa Press.

O nome "Vaderi" é inspirado no aspecto da sua cabeça, que lembra muito o capacete característico e icónico de Darth Vader.

Bathynomus vaderi pertence a um grupo conhecido como "supergigantes", que atingem comprimentos de 32,5 centímetros e pesam mais de um quilo.

Foto O Bathynomus vader Nguyen Thanh Son

Até agora, esta nova espécie só foi encontrada perto das ilhas Spratly, no Vietname, mas uma investigação futura poderá confirmar a sua presença noutras partes do mar do Sul da China.

Os isópodes gigantes como o Bathynomus vaderi tornaram-se uma iguaria cara no Vietname. Até 2017, os pescadores locais apenas os vendiam como pesca acessória a preços baixos, mas nos últimos anos os meios de comunicação social têm chamado a atenção do público para este marisco invulgar. Alguns afirmam mesmo que é mais delicioso do que a lagosta, o "rei do marisco".

Estes animais têm sido pescados comercialmente por arrastões que operam em diversas zonas de águas profundas de Bien Dong (mar do Leste, parte vietnamita do mar do Sul da China) e na costa das províncias costeiras do centro-sul do Vietname.

Nos últimos cinco anos, tornou-se comum vê-los vendidos vivos em alguns mercados de marisco em Hanói, na Cidade de Ho Chi Minh e na Cidade de Dà Nang.

Alguns estabelecimentos e restaurantes anunciam mesmo a venda destes crustáceos online em diversas plataformas de redes sociais, incluindo a melhor forma de os cozinhar.

Em Março de 2022, os funcionários da Universidade de Hanói (Vietname) compraram quatro indivíduos isópodes gigantes da cidade de Quy Nhon e enviaram dois deles para Peter Ng, do Museu de História Natural Lee Kong Chian, na Universidade Nacional de Singapura, para identificação. Peter Ng dirige um laboratório de crustáceos em Singapura e trabalhou com fauna de águas profundas de muitas partes da Ásia.

Posteriormente, recrutou Conni M. Sidabalok, da Agência Nacional de Investigação e Inovação da Indonésia, que tinha descrito Bathynomus do Sul de Java. Juntamente com Nguyen Thanh Son, da Universidade Nacional do Vietname, que é o investigador principal de crustáceos, estudaram os espécimes. No início de 2023, aperceberam-se que tinham exemplares de uma espécie até então não descrita.

A descoberta de uma espécie tão estranha como o Bathynomus vaderi no Vietname realça o quão pouco se sabe sobre o ambiente marinho profundo, de acordo com os investigadores.