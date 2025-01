Tribunal europeu quer limites ao barulho que se faz nas cidades da UE

Relatório do Tribunal de Contas avaliou política europeia para diminuir poluição atmosférica e sonora nas cidades. Houve melhorias no ar, mas falta informação sobre ruído, cujos impactos podem piorar.

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) recomenda à Comissão Europeia (CE) a imposição de metas vinculativas em 2029 para reduzir a poluição sonora das urbes na Europa. O pedido surge no contexto de um relatório publicado nesta quarta-feira que avaliou o impacto das políticas europeias para diminuir a poluição atmosférica e a sonora nas cidades da União Europeia (UE).

A partir de uma avaliação que se baseou em dados gerais das cidades da UE e que, depois, incidiu mais profundamente em três grandes urbes (Atenas, na Grécia, Barcelona, em Espanha, e Cracóvia, na Polónia), o documento mostra que os resultados foram, em geral, positivos para o ar que respiramos. Mas, em termos acústicos, há falta de informação e o risco de o número de pessoas expostas a excesso de ruído poder aumentar 3% até 2030.

“A falta de metas [para a redução da poluição sonora] desencoraja os Estados-membros de darem prioridade às acções que reduzem o ruído”, adianta Klaus-Heiner Lehne, membro do TCE, responsável pela auditoria, numa conferência de imprensa virtual. “Aceder ao avanço e redução dos níveis de ruído das cidades europeias é muito difícil devido às lacunas e atrasos na avaliação e comunicação deste tipo de poluição pela maioria dos Estados-membros.”

Uma publicação de 2020 da Agência Ambiental Europeia, citada pelo novo relatório, dava conta que a “exposição a longo prazo de barulho ambiental” contribui todos os anos para 12.000 mortes prematuras e 48.000 casos de doença cardiovascular. Além disso, este problema faz com que 22 milhões de pessoas sofram de um incómodo sonoro crónico e outras 6,5 milhões tenham distúrbios crónicos no sono.

Em 2002, a Directiva Ruído Ambiente estabeleceu limites sonoros a partir dos quais deve ser medida a exposição ao ruído causado pelo tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo. Segundo estes limites, haverá 117 milhões de pessoas sujeitas a ruído excessivo, de acordo com um relatório de 2017. Mas esse valor pode subir para 200 milhões se se tiver em conta os limites definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cujas recomendações são mais restritivas.

Em 2021, o Pacto Ecológico Europeu lançou metas não vinculativas para se diminuir “em 30% o número de pessoas cronicamente perturbadas pelo ruído dos transportes” até 2030, lê-se no novo relatório. Mas “as estimativas actuais da Comissão mostram que este número não diminuirá mais de 19% e que, no cenário pessimista, o número pode mesmo aumentar 3%”, avisa-se no documento.

“Não é surpreendente”, diz Pedro Nunes, da associação ambientalista Zero, ao PÚBLICO. “É um problema de incumprimentos e a falta de objectivos é abrangente”, acrescenta, referindo que a sociedade civil não está alerta para estas questões em que é difícil estabelecer uma relação de causa e efeito entre a exposição ao excesso de ruído e problemas de saúde.

Pedro Nunes recorda que em Portugal a estratégia nacional do ruído “está atrasada quatro anos” e que apenas metade dos municípios portugueses têm mapas de ruído, muitos deles desactualizados. Sem mapas actualizados é difícil identificar a origem do ruído e estabelecer estratégias para o combater. “O problema não é só nas grandes cidades, há locais que não são urbanos mas situam-se perto de fontes de ruído assinaláveis”, diz.

Em resposta ao relatório do TCE, a CE aceitou a recomendação para “introduzir metas da UE em matéria de redução do ruído e de limites de ruído” na directiva de 2002. E definir valores de ruído em consonância com as recomendações da OMS, algo que o TCE também tinha recomendado. “Vemos isto como positivo”, avalia Pedro Nunes. “Mas receamos que só teremos melhorias palpáveis decorrentes da legislação a partir de meados da década de 2030, o que para nós é demasiado longe.”

O som e a cidade

Além do risco de surdez causado pela exposição a sons muito altos, o excesso de exposição à poluição acústica, que envolve também os sons de baixa frequência e os infra-sons, pode provocar vários efeitos negativos nos humanos como perturbações do sono, défices cognitivos, irritabilidade, problemas de saúde mental, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, avança o relatório do TCE.

“O ruído da maneira que está a ser avaliado, as metodologias impostas por lei não traduzem a realidade física do ambiente acústico”, diz Mariana Alves-Pereira, professora da Universidade Lusófona e investigadora na área da acústica há mais de 30 anos, ao PÚBLICO. “Todas as patologias [descritas acima] são explicáveis por exposição a ruídos de baixa frequência e infra-sons.”

Os ruídos de baixa frequência situam-se entre os 20 e os 200 ciclos por segundo ou hertz (Hz). Para se ter uma ideia, o ouvido humano capta sons entre os 20 e os 20.000Hz, mas a janela crucial para a audição vai dos 800 aos 7000Hz. Já os sons infra-sónicos ficam abaixo do 20Hz. “O ruído é uma força mecânica, o som é uma pressão”, diz a investigadora. Mesmo que um som não afecte o aparelho auditivo de modo a aumentar o risco de surdez, essa pressão afecta o resto do corpo, explica Mariana Alves-Pereira.

“O ruído urbano caracteriza-se por componentes de baixa frequência e componentes infra-sónicos”, adianta a investigadora. Aparelhos como turbinas eólicas, motores a diesel e transdutores produzem infra-sons. Já os ruídos de baixa frequência são originados por uma panóplia de actividades. Um ruído de alta frequência e distante pode atravessar a parede de uma casa e transformar-se num ruído de baixa frequência para quem está a tentar dormir. Pense-se, por exemplo, no som baixo mas quase omnipresente no centro de Lisboa dos carros a atravessarem a Ponte 25 de Abril.

“As duas componentes de sons na cidade não nos põem surdos. No entanto, toda a legislação do ruído está guiada para o ruído que nos põe surdos”, desabafa a investigadora, que distingue a poluição sonora, que causa a surdez, da poluição acústica, que inclui todo o tipo de ondas sonoras. Neste sentido, o relatório que o TCE agora publica traduz, uma vez mais, essa lacuna, observa. “Mesmo não havendo poluição sonora ao ouvido, as pessoas desenvolvem patologias. Infelizmente, a lei exige que só se meça a sonora”, diz. “Seria útil atribuir um cunho mais científico às medições e não perpetuar metodologias antiquadas.”