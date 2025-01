TikTok diz que venda a Elon Musk para evitar encerramento nos EUA é “pura ficção”

O TikTok, propriedade da empresa chinesa ByteDance, classificou esta terça-feira como “pura ficção” a possibilidade de a plataforma de partilha de vídeos curtos ser vendida a Elon Musk, caso o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decrete o seu encerramento. “Não se pode esperar que façamos comentários sobre algo que é pura ficção”, reagiu a empresa, num comentário citado pela agência de notícias Efe.

A reacção surge após a agência Bloomberg ter avançado que as autoridades chinesas estão a avaliar como “possível opção” a aquisição das operações do TikTok nos EUA pelo magnata norte-americano Elon Musk, dono da rede social X, e que fará parte da administração de Donald Trump.

Esta possibilidade surge, segundo a Bloomberg, que cita fontes próximas do processo, se o TikTok não conseguir contornar a sua proibição nos EUA, enquanto se aguarda uma decisão do Supremo Tribunal sobre a manutenção de uma lei que pode encerrar a rede social no país se a app não se separar da sua casa-mãe, a ByteDance, até 19 de Janeiro, como estipula a norma.

O regulamento, aprovado pelo Congresso norte-americano em Abril passado, dava à chinesa ByteDance nove meses para encontrar um investidor de um país que não fosse considerado “adversário” dos Estados Unidos.

Os legisladores norte-americanos justificaram a decisão argumentando que a plataforma representa uma ameaça para a segurança nacional devido à possibilidade de o Governo chinês ter acesso aos dados dos utilizadores. A China criticou repetidamente "a repressão” dos EUA ao TikTok, afirmando que se trata de “uma táctica de intimidação” que acabará por “sair pela culatra” aos EUA.

O encerramento do TikTok nos EUA pode ocorrer apenas um dia antes do regresso de Trump ao cargo, a 20 de Janeiro. Enquanto no primeiro mandato (2017-2021) o republicano tentou proibir a rede social, desta vez pediu ao Supremo Tribunal dos EUA que impedisse a entrada em vigor da lei até à tomada de posse, depois de ter prometido na campanha que iria “salvar o TikTok”.

Musk, que se tornou um dos aliados mais próximos de Trump, tem interesses significativos na China, onde está localizada a principal base de produção global da sua empresa Tesla. O magnata já defendeu, em Abril passado, que “o TikTok não deve ser proibido nos EUA". "Fazê-lo iria contra a liberdade de expressão, e não é isso que os EUA defendem”, disse.

O Estado chinês tem acções de classe preferenciais na ByteDance que lhe dá direito de veto sobre qualquer decisão.