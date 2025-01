Inquérito ao caso da morte de Odair Moniz: IGAI já ouviu polícias e civis

O inquérito da Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) ao caso da morte de Odair Moniz, determinado pela ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, já ouviu elementos da PSP, incluindo o agente da polícia que disparou sobre o cidadão cabo-verdiano no Bairro da Cova da Moura, e elementos civis. Em causa está uma investigação disciplinar para apurar as circunstâncias da morte e do uso da arma por parte do agente da PSP que terá disparado dois tiros, acabando a vítima por morrer no hospital. O inquérito, que foi pedido pela ministra com urgência, logo no dia 21 de Outubro de 2024, não tem data prevista para estar concluído.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt