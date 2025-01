Temos de ter uma conversa sobre... o futuro

O futuro é o tema do segundo episódio do podcast Temos de ter uma conversa. Para o filho, Manuel Pureza, o futuro está em permanente mutação e é assolado pelas alterações climáticas. O pai, José Manuel Pureza, explica que numa geração cabem muitas experiências e, por isso, é muito discutível falar de uma geração como tendo uma certa visão sobre o amanhã. Como é que as novas gerações vivem com a precarização progressiva dos laços laborais? O futuro vai ser pior do que o presente ou, como cantam os Beatles, o mundo está a ficar cada vez melhor?

Neste podcast, um pai e um filho, José Manuel Pureza e Manuel Pureza, debatem com frontalidade e humor as perspectivas de duas gerações distintas.

"Temos de ter uma conversa" é um podcast independente da rede Público e pode ser ouvido na Apple Podcasts, Spotify, Youtube e no site do PÚBLICO. Os novos episódios são lançados à terça-feira.