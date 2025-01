Antigo gestor alerta que monopólio dos jogos da Santa Casa está a ser posto em causa

A comissão parlamentar de inquérito à gestão estratégica e financeira e à tutela política da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) retomou esta terça-feira os trabalhos com a audição de Fernando Paes Afonso, que esteve na instituição entre 2002 e 2005, tendo também sido vice-provedor entre 2011 e 2016.

Durante a sua audição Paes Afonso revelou saber que está em curso uma "iniciativa administrativa e judicial na União Europeia para pôr em causa o monopólio da Santa Casa nos jogos sociais do Estado". O antigo provedor disse que foi, precisamente, por isso que, quando ocupou o cargo de vice-provedor, se manifestou contra o facto de a Santa Casa entrar no mercado do jogo online. Segundo Paes Afonso, já na altura o facto de o Estado deter o monopólio dos jogos era questionado.

Os deputados da comissão de inquérito pretendem ouvir ao todo 119 pessoas. Além dos três antigos provedores Pedro Santana Lopes, Edmundo Martinho e Ana Jorge, o actual provedor Paulo de Sousa está também na lista que inclui ainda 19 membros das sucessivas mesas da SCML e 11 membros do Governo.

Também serão ouvidos seis sindicatos, 34 pessoas de outros órgãos sociais e cinco de outras chefias, além de 21 outras que foram responsáveis pela gerência e administração das participadas da SCML e os responsáveis pelo Hospital da Cruz Vermelha e pela administração da Parpública. A lista inclui ainda 16 personalidades e entidades relevantes, assim como o filho do presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, na qualidade de ex-presidente da Câmara Portuguesa do Comércio de São Paulo.

Serão também ouvidos os advogados e escritórios que representaram a SCML no processo de internacionalização dos jogos sociais.

O antigo provedor Pedro Santana Lopes já respondeu por escrito às perguntas da comissão de inquérito, tendo afirmado que os prejuízos da instituição e que estão na origem do inquérito parlamentar nada têm a ver com os seis anos da sua gestão. "Sou o primeiro a ser ouvido num processo com o qual não tenho nada que ver com as causas deste inquérito, que tem que ver com a tal internacionalização, é de lamentar”, começou por escrever Santana Lopes na carta enviada à comissão parlamentar.