Burocracia faz que muitos estrangeiros não tenham os documentos para a residência

Com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) chamando perto de 6 mil imigrantes por dia para que façam a biometria e entreguem os documentos, muitos dos que pretendem obter o título de residência em Portugal não conseguem apresentar os papéis exigidos. Mais de 108 mil dos cerca de 450 mil processos pendentes já foram rejeitados pelo órgão governamental por estarem incompletos. A promessa é de que tenham uma segunda oportunidade para sanar os problemas.

Segundo advogados que trabalham com imigração e pessoas que atuam nos centros de atendimento da AIMA, o principal problema está nas comunidades que vêm do sul da Ásia. Os cidadãos dessa região encontram dificuldades para obter o atestado de antecedentes (registro criminal, em Portugal). A situação é o contrário da enfrentada pelos brasileiros, que conseguem o documento de graça e imediatamente acessando o portal do governo brasileiro, o .gov, disponível no celular.

A nacionalidade que tem maior dificuldade é a indiana. “Para os indianos obterem o atestado de antecedentes criminais demora, no mínimo, dois meses”, diz a advogada Adriana Ayala. Segundo Siva Singh, da associação Casa da Índia, o caminho percorrido pelo documento é longo. “Primeiro, tem que entregar o passaporte na embaixada da Índia, que é enviado para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, na Índia. De lá, segue para o Ministério de Negócios Internos, que manda para a esquadra (o Escritório Regional de Passaportes da Índia). Na esquadra, um policial verifica as informações. Se houver luz verde, o atestado faz o caminho contrário com o passaporte”, relata.

Singh acredita que um dos motivos de atraso é o acúmulo de trabalho. “Nos últimos dois ou três anos, o número de indianos em Portugal aumentou cinco ou seis vezes. Segundo dados do antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, somos mais de 40 mil”, observa, afirmando que os principais setores onde trabalham os indianos são a agricultura, a construção e os restaurantes.

Apostilamento de Haia

A situação pode ser complicada se os candidatos à autorização de residência forem interpelados pela polícia portuguesa. Conforme Adriana, enquanto o documento está indo e voltando da Índia, os cidadãos permanecem em Portugal sem nenhum documento reconhecido pelas autoridades lusas.

A advogada diz que os cidadãos de outros países do Sudeste Asiático também enfrentam problemas. “Bangladesh já tem apostilamento de Haia, mas, no caso do Paquistão, demora mais de 15 dias, e é necessário certificar o documento no Ministério dos Negócios Estrangeiros português, o que leva ainda mais tempo”, relata. O apostilamento de Haia permite que um documento com a devida certificação seja considerado válido nos outros países signatários do tratado.

Para a advogada Priscila Corrêa, o problema se agrava, pois não vale a pena requere antecipadamente o documento. “O atestado de antecedentes tem validade de seis meses. Se pedir antes, o agendamento feito pela AIMA pode ser depois de o prazo ter expirado”, afirma.

Outros países

Priscila comenta que não são apenas os cidadãos de países do Sudeste Asiático que não conseguem ter o documento no prazo. “Também temos problemas com Moçambique, Angola, Egito e Marrocos. E, para quem vem de Cuba e Venezuela, existem questões políticas que atrasam ainda mais o documento. Acontece, às vezes, que, quando os imigrantes recebem o atestado, ele já está vencido”, acrescenta.

Segundo Nilzete Pacheco, da Associação Lusofonia, os candidatos à autorização de residência deveriam solicitar um prazo maior, quando vão ao agendamento da AIMA. “Eles deveriam já alertar para a necessidade de uma remarcação”, explica.

Ela acredita que as associações de imigrantes dos países que sofrem com a burocracia deveriam tomar uma iniciativa para pedir mais tempo entre a marcação e o agendamento. “Se houvesse uma reunião dessas associações com a AIMA, a agência entenderá. Mas seria bom que a AIMA estabelecesse um prazo maior para quem vem desses países”, propõe Nilzete.