Sondagem destaca popularidade de Montenegro e queda do Chega nas intenções de voto

Há nove meses à frente do Governo, Luís Montenegro é o político que recebe uma melhor avaliação dos portugueses. De acordo com o barómetro da Pitagórica para o Jornal de Notícias, TSF, O Jogo e TVI/CNN Portugal, o primeiro-ministro tem uma avaliação positiva de 53% e negativa de 38%, obtendo um saldo positivo de 15 pontos percentuais. Já os dois líderes da oposição reprovam na avaliação: Pedro Nuno Santos (PS) tem uma nota negativa de 59% e André Ventura (Chega) de 69%.

À pergunta "Aprova ou desaprova a actuação do actual Governo?", 62% responderam que aprovam, 32% desaprovam e 6% não sabem ou não responderam.

Num cenário hipotético em que os portugueses voltariam a ser chamados às urnas para umas eventuais eleições antecipadas e comparando as intenções de voto obtidas pela sondagem com o resultado das legislativas de 10 de Março de 2024, a Aliança Democrática (coligação entre o PSD, CDS-PP e PPM) continuaria longe da maioria (32,9% das intenções de voto) mas conseguiria mais quatro pontos percentuais do que nas últimas legislativas (quando obteve 28,8% dos votos). À direita, a sondagem também aponta uma subida nas intenções de voto na Iniciativa Liberal, com 5,7% (nas últimas eleições reuniu 4,9% dos votos). A maior perda em comparação com o último acto eleitoral regista-se nas intenções de voto do Chega (16,3% face ao resultado de 18,1% obtido nas últimas legislativas).

À esquerda, o PS desce (26,9% das intenções de voto face ao resultado de 28% em Março do ano passado), enquanto o BE (4,3%) e o Livre (3,1%) ficam na mesma. A CDU, com 4% das intenções de voto, cresce (obteve 3,2% dos votos em Março último) e o PAN cai para 1,4% (2% dos portugueses votaram naquele partido nas últimas legislativas).

O barómetro aponta que os socialistas lideram entre os eleitores mais velhos (a partir dos 55 anos) e entre quem tem menos rendimentos. Já no caso da AD, a maioria dos potenciais eleitores têm idades entre os 18 e os 34 anos, os que têm melhores rendimentos e quem vive no Norte do país.

A sondagem publicada esta terça-feira teve como objectivo avaliar temas da actualidade nacional e o trabalho de campo decorreu entre os dias 28 de Dezembro de 2024 e 5 de Janeiro de 2025. Foram entrevistadas 400 pessoas por chamada telefónica, o que corresponde a uma margem de erro de cerca de 5% para um grau de confiança de 95%. A taxa de resposta foi de 65,36%.