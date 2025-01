O PS não vai jogar pelo Seguro?

“Não tenho nenhum prazo, mas também não estou à espera de absolutamente mais nada”, disse. Nem pelo apoio do PS espera Seguro?

A última semana foi de campanha presidencial intensa onde já só falta praticamente a António José Seguro pronunciar a frase “sim, sou candidato às Presidenciais”. Não são precisos grandes conhecimentos de semiótica política para perceber que, ainda que António José Seguro continue a dizer que está “em reflexão”, já só falta mesmo o anúncio formal da candidatura a Belém: “Não tenho nenhum prazo, mas também não estou à espera de absolutamente mais nada", disse. Nem pelo apoio do PS espera Seguro?

