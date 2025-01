Pedro Nuno Santos: “Depois de mim, Alexandra é a figura mais importante do PS”

Pedro Nuno Santos explicou na noite desta terça-feira porque escolheu a líder parlamentar para ser a candidata do PS à Câmara de Lisboa: “O PS tinha que fazer a sua maior aposta. Depois de mim, Alexandra Leitão é a figura mais importante do PS”. Depois corrigiu ligeiramente o tiro: “Depois de mim e do presidente do partido”. Mas o cargo que ocupa Carlos César não é executivo – pela primeira vez, Pedro Nuno assume Alexandra Leitão como a sua número dois que já era de facto e esta quarta-feira passou a ser de direito.

A escolha da líder parlamentar, segundo o secretário-geral do partido, “é o sinal da aposta forte que estamos a fazer em Lisboa, onde é cada vez mais clara a incapacidade de Carlos Moedas” de “resolver os problemas dos lisboetas”.

Pedro Nuno destacou o “perfil” de Alexandra Leitão e a sua “capacidade de realização e concretização”, a sua “determinação”, a sua “força e capacidade de solucionar problemas”. Uma fazedora, portanto – era o nome que Pedro Nuno Santos gostava de aplicar a si próprio.

Quando os jornalistas lhe perguntaram se Alexandra Leitão também tinha sido escolhida por ser a dirigente socialista com mais capacidade de unir a esquerda – numa coligação em que o PS tenciona reunir Bloco de Esquerda, Livre, PAN e tentar que o PCP abandone a ideia de avançar sozinho para a Câmara de Lisboa – Pedro Nuno Santos respondeu que não tinha sido esse o critério da escolha.

“A escolha de Alexandra Leitão não tem a ver com isso. O perfil de realização e concretização que ela tem, sim. A convicção que tenho é que Alexandra Leitão é a pessoa certa para o PS voltar a governar a Câmara de Lisboa”.

A seguir, quando foi perguntado se Mariana Vieira da Silva – que era também uma possibilidade para Lisboa – viria a ser candidata à Câmara de Sintra, Pedro Nuno Santos fugiu à pergunta, mas fez um grande elogio a Vieira da Silva, “um dos quadros mais importantes do PS, com grande capacidade e qualidade políticas”.

Mas, em sequência, voltou a elogiar Alexandra Leitão, no que acabou por ser uma espécie de diminuição relativa de Mariana Vieira da Silva: “Eu entendo que precisávamos de fazer uma aposta muito forte. A força que a líder parlamentar tem no PS e na política nacional deixa claro o nosso compromisso com a cidade de Lisboa de levar a sério este combate eleitoral e o vencer”.