Nasceu o MAAP – Movimento de Apoio Almirante à Presidência

O MAAP apresenta-se como “um projecto cívico que visa promover uma candidatura presidencial focada no interesse nacional, na responsabilidade democrática e reforço dos valores fundamentais do país”.

Ainda não há candidato, mas já há uma plataforma de apoio. Quem quiser “inscrever-se” para trabalhar na campanha presidencial de Gouveia e Melo já tem a quem se juntar: foi esta terça-feira formalmente constituído, num cartório notarial em Lisboa, o MAAP – Movimento de Apoio Almirante à Presidência.

Pertencem à comissão organizadora, segundo a escritura do movimento, os três fundadores que incluem o antigo grão-mestre de uma obediência maçónica, a Grande Loja Regular de Portugal, José Manuel Anes, Paulo Noguês (editor da revista Segurança e Defesa) e António Brás Monteiro, consultor de defesa na Comissão Europeia. Outros nomes assinaram a constituição do movimento: Cristina Valente, Amadeu Basto de Lima, José Mateus e Manuel Ferreira Ramos. A partir de agora, todas as pessoas que o desejam podem aderir ao movimento.

O MAAP apresenta-se como “um projecto cívico que visa promover uma candidatura presidencial focada no interesse nacional, na responsabilidade democrática e no reforço dos valores fundamentais do país”.

Afirma-se também como “uma expressão de cidadania activa”, “plural e apartidário”, “reunindo cidadãos que acreditam na importância de lideranças que saibam mobilizar vontades, assegurar estabilidade e fortalecer a confiança nas instituições”.

“Portugal precisa de líderes que coloquem o interesse nacional acima de qualquer agenda pessoal ou partidária, com visão estratégica e compromisso para o bem comum”, afirmam os fundadores.

Gouveia e Melo ainda não apresentou a sua candidatura a Presidente, mas já passou à reserva, condição sine qua non para poder avançar para Belém.

Na passada semana, em entrevista no Podfest, festival de podcasts do jornal Expresso, o almirante na reserva disse que este é o momento de "tirar umas merecidas férias" e "depois logo se vê". Questionado acerca das sondagens que o apontam como um dos favoritos na corrida presidencial de 2026, Gouveia e Melo agradeceu a "simpatia" dos portugueses, acrescentando que não se sente pressionado: "Agradeço aos portugueses a simpatia e agradeço a confiança que têm em mim e para mim é só isso".