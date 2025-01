Montenegro agradece “esforço” de Costa Neves: “Está a pagar para trabalhar”

Carlos Costa Neves, o novo secretário-geral do Governo, elogiou o “mérito”, a “coragem” e a “determinação” do Governo em levar a cabo uma reforma da administração pública.

Carlos Costa Neves tomou posse como secretário-geral do Governo esta terça-feira. O antigo governante foi a segunda escolha do executivo, depois da polémica em torno do salário que Hélder Rosalino, nomeado inicialmente pelo primeiro-ministro, iria receber, o que o levou a recusar o cargo. Durante a cerimónia, Luís Montenegro não ignorou as circunstâncias em que Costa Neves assumiu funções: admitiu que a "caminhada" da criação da secretaria-geral do Governo "não foi fácil" — e "não vai ser fácil", avisou — e agradeceu a Costa Neves o "esforço" de aceitar um cargo "com custos pessoais e financeiros".