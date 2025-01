Alexandra Leitão pode mesmo ganhar Lisboa?

Alexandra Leitão será anunciada como candidata do PS à Câmara de Lisboa esta semana. Depois de uma longa reflexão, com os nomes de Alexandra Leitão e Mariana Vieira da Silva em cima da mesa, a escolha do secretário-geral recaiu na sua líder parlamentar. Foi a melhor escolha?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.