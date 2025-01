A nova Lei dos Solos: uma perspetiva da Economia do Ambiente

A recente alteração à Lei dos Solos em Portugal, que permite a urbanização de terrenos classificados como rústicos, desencadeou um debate intenso entre especialistas, políticos e a sociedade civil. Sob o pretexto de aliviar a crise habitacional e reduzir os preços das casas, a medida apresenta uma proposta ambiciosa, mas com potencial para gerar custos ambientais e económicos significativos.

Do ponto de vista da economia do ambiente, a flexibilização da classificação dos solos levanta questões críticas sobre os serviços de ecossistema. Os terrenos rústicos, tradicionalmente destinados à agricultura, conservação ambiental e atividades de baixa intensidade, desempenham funções ecológicas essenciais, como a regulação do clima, o sequestro de carbono, a purificação da água e a proteção contra inundações. Esses serviços são muitas vezes invisíveis nos mercados tradicionais, mas têm um valor económico incalculável para a sociedade. A conversão dessas áreas para usos urbanos reduz ou elimina essas funções, substituindo bens públicos de alta relevância por benefícios económicos privados de curto prazo.

A urbanização dos solos rústicos também impacta a biodiversidade. Ao permitir a ocupação de áreas anteriormente destinadas à agricultura ou conservação ambiental, há um aumento na fragmentação dos habitats, comprometendo a sobrevivência de espécies nativas e a resiliência dos ecossistemas. Essa perda não é apenas ecológica, mas também económica, dado que ecossistemas saudáveis sustentam atividades como a agricultura, o turismo rural e a gestão sustentável dos recursos naturais. Além disso, a redução de áreas verdes intensifica a impermeabilização do solo, aumentando o risco de inundações e dificultando a regulação natural do ciclo hídrico.

A transição de solos rústicos para urbanos também aumenta as emissões de carbono, tanto diretamente, pela destruição de vegetação que sequestra CO₂, quanto indiretamente, pelo incentivo ao transporte rodoviário em áreas anteriormente preservadas. Essas alterações contrariam os compromissos internacionais assumidos por Portugal, como as metas de neutralidade carbónica e os objetivos da União Europeia em biodiversidade e uso sustentável dos solos.

No plano económico, a urbanização de terrenos rústicos gera externalidades negativas que impactam tanto o bem-estar social quanto o funcionamento eficiente do mercado. A sobrecarga de infraestruturas e serviços públicos, como estradas e saneamento, aumenta os custos para os municípios e contribuintes. Outro impacto significativo é a desvalorização indireta das áreas agrícolas produtivas. Portugal, embora pequeno em extensão, depende de uma agricultura sustentável para garantir segurança alimentar e reduzir a dependência de importações, com consequências negativas para a balança comercial do país. A transformação de terrenos agrícolas em urbanos pode levar ao abandono ou degradação de práticas agrícolas, comprometendo o equilíbrio económico e ambiental das regiões afetadas.

A especulação imobiliária é outro risco relevante. Embora a expansão de áreas urbanizáveis possa, a princípio, reduzir os preços dos terrenos, é provável que promova uma valorização excessiva a médio prazo, agravando os problemas de acessibilidade habitacional que a medida procura resolver. Essa dinâmica reflete uma falha de mercado típica do uso não planeado do solo, onde os interesses privados se sobrepõem aos benefícios coletivos.

Diante desses desafios, é essencial que a implementação da nova Lei dos Solos seja acompanhada de mecanismos rigorosos de avaliação de impacto ambiental e económico. Uma análise custo-benefício, típica da economia do ambiente, pode ajudar a medir de forma transparente os custos de curto prazo associados à urbanização e os seus benefícios potenciais a longo prazo. A valoração económica dos serviços de ecossistema pode ajudar a quantificar o verdadeiro custo das decisões de urbanização. Estas análises devem ser públicas e envolver a participação das comunidades locais, garantindo que as decisões tomadas reflitam os interesses coletivos e não sejam capturadas por interesses particulares.

A nova Lei dos Solos é um ponto de inflexão que pode definir o equilíbrio entre desenvolvimento económico e preservação ambiental em Portugal. O país enfrenta o desafio de crescer sem sacrificar o seu património natural, respeitando os compromissos climáticos e garantindo a qualidade de vida das gerações futuras. Só com planeamento integrado e políticas responsáveis será possível alinhar as necessidades habitacionais com a sustentabilidade ambiental e social.

