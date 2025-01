A guerra do lixo e a reforma administrativa de Lisboa

A reforma administrativa e reorganização administrativa de Lisboa tem tido as costas largas. Na passada temporada de festividades, a reforma foi, várias vezes, apontada como motivo para as dificuldades que a Câmara Municipal de Lisboa tem tido com a recolha do lixo depositado nas ruas da cidade. Nada é mais falso do que essa ideia que alguns, politicamente interessados em prejudicar as freguesias, têm posto a circular.

Quem sabe se não passa de inveja por não conseguirem propor e executar uma reforma administrativa e uma reorganização territorial daquela dimensão. É paradigmática a falta de empenho e convicção demonstrados na receção e no exercício de novas competências entretanto recebidas da administração central pelo Município de Lisboa.

Fui autarca de freguesia, em Lisboa, durante 15 anos, dos quais quase 11 fui presidente de junta, e presidente da Associação Nacional de Freguesia durante seis anos. Acompanhei de perto e participei ativamente quer na conceção quer na elaboração dos instrumentos legislativos e regulamentares da reforma administrativa de Lisboa. Assim como na operacionalização após a entrada em vigor, em 2013, da Lei de Lisboa de novembro de 2012. Tal como outros autarcas do PS, do PSD, independentes e até da CDU.

Não consigo imaginar o caos e a gravidade que seria, em quantidade de lixo espalhado e sujidade pela cidade, sem a ação empenhada e dinâmica das 24 freguesias na higiene urbana, atualmente ainda mais musculadas.

Na lei 56/2012, as competências que transitaram do município para as freguesias são claras: “assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros”. Ou seja, varredura, lavagem, deservagem, recolha de folhas e de pequenos dejetos depositados nas ruas e áreas públicas.

Em parte alguma está, ou esteve, previsto que a remoção noturna do lixo dos contentores, recolha de objetos volumosos ou o despejar de vidrões, de ecopontos ou de ecoilhas passasse, por lei de transferência de competências, da câmara para as 24 novas juntas de freguesia.

Apenas mais tarde, e por contratualização da delegação de competência, as juntas adquiriram a responsabilidade de recolher o lixo à volta dos ecopontos e ecoilhas. Em complemento, racional e lógico, às limpezas das vias e espaços públicos, já previstos na lei.

É bom de perceber que a falta, ou problemas, de remoção noturna dos contentores ou de despejo dos ecopontos e ecoilhas depressa se transforma num problema de varredura ou de lavagem das ruas.

Os recursos humanos e financeiro que foram repartidos com as freguesias, em 2013/2014, correspondiam aos que o Município de Lisboa aplicava nestas tarefas e atividades à data da descentralização de competências. A reforma foi orçamentalmente neutra entre as duas entidades.

Assim, afirmações de que há confusão na divisão das competências entre o município e as freguesias, ou de que a reforma administrativa amputou a câmara de meios, são falaciosas e demonstram até alguma reserva mental quanto ao proclamado respeito pelos princípios da descentralização e subsidiariedade para com as freguesias de Lisboa.

Esta reforma foi modelo para a lei de descentralização de competências para todo o país, aprovada pela Assembleia da República em 2018 e que nos anos seguintes originou autos de execução dessa descentralização que já totalizam 168 milhões de euros anuais, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2025. Mas também nesta descentralização nunca esteve previsto, ou pensado, que a remoção noturna do lixo transitasse dos municípios para as freguesias – nem o ciclo que a valorização dos resíduos e a necessidade de reciclagem comportaria essa escala, até porque, em muitos locais, a escala eficiente até é a supramunicipal.

A higiene urbana não é uma área fácil. Mas é essencial que funcione em qualquer território, quer como serviço público básico, quer como requisito para a saúde pública e para a salubridade, ou para promover a sustentabilidade ambiental. Apresenta bastante rotatividade dos trabalhadores disponíveis mas, sendo um serviço fundamental, merece o empenho direto dos presidentes da câmara ou dos presidentes de junta, para melhorar as condições de trabalho, a justa remuneração, prevenir e evitar os comuns acidentes de trabalho e atualizar os equipamentos, metodologias e meios mecânicos utilizados. Essa é a chave para acabar com a guerra do lixo, e não andar a lançar a confusão através de anátemas sobre a reforma administrativa e, constantemente, a sacudir a água do capote.

Todos os meses, os lisboetas pagam impostos e pagam a taxa de resíduos à câmara municipal, com a conta da água, logo, merecem seriedade na resolução do problema do lixo e da sua acumulação nas ruas de Lisboa.

