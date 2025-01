Reforma da justiça

Tendo ouvido no passado de quem trabalha em tribunais e confirmado pelos depoimentos diversos disponíveis na comunicação social nos dias de hoje, venho perguntar se o Estado por via dos governos dos últimos anos não teve ou tem disponibilidade financeira para pagar aos funcionários judiciais as horas extraordinárias. A ser verdade é imoral.

Manuel Gilberto Anselmo, Vialonga

Falta de leitura actual

Relativamente à crónica "Eça está vivo, o que é um grande problema para Portugal", de Pedro Adão e Silva, publicada no domingo passado, autor de quem prezo a inteligência e o nível cultural das suas crónicas, tenho a observar que Eça só está actual aplicado a uma certa elite política e económica (em que se inclui a classe política em geral), como o povo de Gil Vicente continua, mutatis mutandis, actual. A crónica lamentavelmente carece de leitura dos romances de António Lobo Antunes, de Saramago a partir de Ensaio sobre a Cegueira, e de Gonçalo M. Tavares. Estes sim, principalmente o primeiro, é o Eça de hoje com o português labiríntico e popular actual.

Miguel Real, Colares

País provinciano

Pedro Adão e Silva, no seu artigo "Eça está vivo, o que é um grande problema para Portugal", coloca várias questões de índole literária, social e filosófica. Quando culmina o artigo com "Um exercício que enquanto nos diminui, arrasta o escritor’’ ao dar ênfase à crítica que Pessoa fazia do mesmo ao tratá-lo por provinciano. Bem vistas as coisas, um país onde a maioria das pessoas só tem tempo para comer e dormir, um país onde o tempo não é gerido de forma a servir de formação ao próprio, mas pelo contrário, só poderá ser provinciano. E não é por causa das elites, elas estão lá a compor a estrutura e imagem social, não são propriamente empreendedoras, ou investidoras de risco nas áreas culturais.

Se vemos as galerias de arte às moscas, as livrarias, os cinemas e os teatros, idem, aspas aspas, tal deve-se a uma comunicação deficiente por parte dos agentes culturais, os quais não abdicam das suas politiquices ancestrais. É um mal que está incutido no ADN da nossa sociedade. Talvez desde Alcácer-Quibir.<_o3a_p>

<_o3a_p> João Camacho, Alcanede

Gestores das escolas

O texto de Paulo Prudêncio "Extinga-se o Conselho das Escolas", publicado no PÚBLICO, é uma chamada de atenção para o excesso de protagonismo que têm tido os gestores das escolas – protagonismo, em muitos casos, crescentemente autocrático, que a sua (inadequada) designação legal, como directores, têm contribuído para aumentar. A linguagem não serve apenas para nomear, constrói significados e cria expectativas sociais. Entendo-a, neste caso, como um enviesamento intencional do legislador, que terá razões político-ideológicas para, simultaneamente, minimizar ardilosamente o órgão de direcção que é o Conselho Geral. Como, na prática, o Conselho Geral está enredado em condições que impedem ou dificultam decisões verdadeiramente democráticas, este ímpeto para os gestores escolares quererem mais poderes, perpetuando-se nos cargos, contribuirá ainda mais para o seu esvaziamento. E isso é tão mais perigoso quanto consonante com o espírito de desdemocratização do tempo que corre.

Almerindo Janela Afonso, Braga

A narrativa do racismo

O que espoleta o ódio e as reacções ao alegado racismo é a exacerbação das críticas dos opinadores e das posturas politizadas idealistas. Se os canais televisivos não tivessem transmitido as imagens da maneira como o fizeram; se os comentários desenvolvidos não tivessem forjado narrativas empoladas e sem se basearam em dados oficiais e concretos, não teria havido consequentes reacções exageradas sobre/contra o (alegado) racismo. Em vez de hiperbolizarem percepções inquinadas por idealismos, estudem-se medidas pragmáticas para os problemas. O ódio ao (alegado) ódio é alimento para mais ódios.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

Verificação de factos

Tem causado enorme burburinho o facto de a Meta deixar de verificar conteúdos na rede Facebook. A apuração da verdade das notícias e diferentes intervenções não têm sido ponto de honra da maioria dos órgãos de informação. Quem verifica os anúncios israelitas de que os hospitais de Gaza albergam militantes do Hamas? As televisões partilham notícias e imagens da guerra Ucrânia-Rússia sem confirmação das fontes. As filmagens e fotografias não são montagens? Nessa guerra só um lado comete crimes de guerra? É sabido que o advento das redes sociais e mecanismos de comunicação contribuíram para uma rápida visualização de conteúdos. É que se os controladores forem de extrema-direita ou de extrema-esquerda, a verdade não está a ser dissolvida? A actual (des)ordem mundial tem ferido de morte inúmeras reservas de confraternização. Todos os dias bandeiras brancas da paz cobrem-se de sangue. Ou querem impedir publicações na Meta considerando Netanyahu e Biden criminosos de guerra?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

