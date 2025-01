Los Angeles: o governador da Califórnia “é o culpado” pelos incêndios, como diz Trump? É falso

A frase

“Ele preferiu proteger um peixe sem qualquer valor chamado peixe ´smelt´, dando-lhe menos água (não resultou), mas não quis saber dos habitantes da Califórnia. Agora estão a pagar a factura. (…) Exigirei que este governador incompetente permita que água bela, limpa e fresca flua para a Califórnia! Ele é o culpado por tudo o que está a acontecer.”

–​ Presidente-eleito dos EUA, Donald Trump

O contexto

O Presidente-eleito dos EUA culpou na quarta-feira o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, pela falta de água para combater os incêndios florestais que estão a devastar Los Angeles e já resultaram na morte de 25 pessoas e obrigaram milhares a fugir de suas casas. Nas redes sociais, nomeadamente na rede que criou, a Truth Social, Trump acusou o governador de ter recusado assinar uma declaração que “teria permitido que milhões de litros de água, provenientes do excesso de chuva e da neve derretida no norte, fluíssem diariamente para muitas partes da Califórnia, incluindo áreas que estão a arder de forma apocalíptica”.

Numa série de posts que publicou na rede social, exigiu ainda a demissão de Newsom. “Alguns dos sítios mais bonitos dos EUA foram completamente destruídos pelos incêndios. São agora cinzas, Gavin Newscum [Trump brincou com o nome do governador chamando-lhe “escumalha”] devia demitir-se. Isto foi tudo por culpa dele.”

O gabinete de imprensa do governador apressou-se de imediato a desmentir no mesmo dia as declarações de Trump. “Não existe tal documento, não há uma declaração relativa à restauração de água — isso é pura ficção. O governador está focado na protecção das pessoas, e não no jogo político, e a fazer tudo para que os bombeiros tenham todos os recursos de que necessitam”, respondeu o gabinete de Newsom num post partilhado na conta oficial do X.

There is no such document as the water restoration declaration – that is pure fiction.



The Governor is focused on protecting people, not playing politics, and making sure firefighters have all the resources they need. https://t.co/5WnnlrP3Wl — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) January 8, 2025

Os factos

Além do próprio desmentido oficial rapidamente divulgado pelo gabinete de imprensa do governador, vários especialistas ouvidos pela imprensa norte-americana foram unânimes: não existe, de facto, a declaração de restauração de água que Trump refere.

“Não há uma declaração de restauração de água para ele assinar”, garantiu à CNN Jeffrey Mount, investigador sénior no Centro de Políticas da Água do Instituto de Políticas Públicas da Califórnia.

À mesma estação de televisão, o professor da Universidade da Califórnia especialista em Estudos Ambientais, Brent Haddad, foi também taxativo: “Nunca existiu uma declaração para a restauração da água na Califórnia que o governador tenha recusado assinar.”

Também Mark Gold, director no Conselho de Defesa dos Recursos Naturais com a responsabilidade da escassez de água e membro da Administração do Distrito Metropolitano da Água que fornece água a 19 milhões de pessoas na região do Sul da Califórnia disse, citado pela CBS News, “que os problemas não estão relacionados com a quantidade de água armazenada na região” e que, aliás, “há uma quantidade recorde de água guardada neste momento”. “O que aconteceu não tem nada que ver com a protecção” do delta do rio Sacramento, sublinhou.

Trump também criticou o facto de as bocas-de-incêndio usadas pelos bombeiros terem ficado sem água rapidamente. Mas, mais uma vez, isso não teve nada que ver nem com o governador, com o delta do rio, nem mesmo com o pequeno peixe. O engenheiro-chefe do Departamento de Água e Energia de Los Angeles disse, na quarta-feira, numa conferência de imprensa, que “os tanques com quase quatro milhões de litros secaram pelas 3h da madrugada, o que levou à redução da pressão da água nas bocas-de-incêndio situadas em localizações mais altas”. O problema, entretanto, foi a impossibilidade de os reabastecer mais depressa — não por falta de água, mas por impossibilidade de o sistema de reabastecimento ser mais rápido. “Os bombeiros retiravam a água mais depressa e não conseguimos abastecer com tanta velocidade.”

O veredicto

A equipa de transição do Presidente-eleito explicou entretanto que Trump se referia às acções legais que o governador Newsom interpôs em 2020 para travar o plano de levar água do Norte da Califórnia aos agricultores do hub agrícola do Central Valley, com o objectivo de proteger o peixe 'smelt' da extinção. Estas acções judiciais não assumiram, por isso, qualquer forma de declaração legal do governador, nem têm qualquer efeito sobre a falta de água para combater os incêndios, como disseram alguns especialistas citados pela CBS News.

É por isso falso que o governador da Califórnia tenha assinado uma “declaração de restauração de água” que tenha agora prejudicado o combate aos incêndios.