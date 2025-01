Gracinda Marinho, a padeira de Pitões

Neste episódio do podcast Rostos da Aldeia vamos até Pitões das Júnias, uma aldeia do concelho de Montalegre e que é a mais visitada aldeia do Gerês, para conhecer Gracinda Marinho. Gracinda nasceu em França, mas cresceu em Pitões das Júnias, foi nesta aldeia que fez a primária e que andou com as cabras na serra até aos 18 anos. Depois foi tentar a vida de emigrante em Paris. Serviu-lhe para conhecer o marido, mas não se sentia realizada. Decidiu regressar, já com três filhos pequenos, para abrir uma padaria em plena aldeia de montanha.

Reabriu o forno comunitário, aprendeu com o trabalho e com os erros. Está à frente da Padaria de Pitões, um verdadeiro caso de sucesso.

O podcast está disponível na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e nas restantes plataformas.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges. Com o apoio da dstelecom.