Frio leva autarquias a activarem Plano de Contingência para pessoas sem abrigo

Devido à previsão de temperaturas baixas desta semana, alguns municípios já activaram o Plano de Contingência para pessoas sem abrigo. Braga avançou já na segunda-feira, 13 de Janeiro, ao antecipar que terá temperaturas mínimas de 0º e -1º nestes dias, com especial incidência a 15 e 18 deste mês. A Câmara Municipal do Porto também anunciou nesta manhã que iria abrir duas estações de metro nas noites desta terça-feira e de quarta-feira.

Além das estações de metro do Campo 24 e da Casa da Música, o executivo do Porto compromete-se a disponibilizar o CAE Joaquim Urbano, com capacidade de 30 camas, e serviço de transporte, se assim for requerido. “O Município assegurará a sinalização de todas as pessoas acolhidas no CAE de forma a prestar apoio social e efectuar os encaminhamentos que se revelem necessários”, pode ler-se no comunicado partilhado pela autarquia.

A Câmara do Porto garante que vai coordenar a acção com o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA), “estando presente nas estações de metro para distribuição de cobertores, bebidas quentes e uma refeição”. A intervenção tomada pelo Departamento de Coesão Social, conta com o apoio do Serviço Municipal de Protecção Civil, da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores Bombeiros, de modo a fornecer recursos e veículos e a prestar primeiros socorros.

Em Braga, o executivo de Ricardo Rio (PSD) divulgou que o plano prevê o accionamento do Centro de Alojamento de Emergência (CAE), junto da Sé da cidade, e a manutenção de equipas de rua da Cruz Vermelha Portuguesa. A autarquia de Rui Moreira (independente eleito, com o apoio do CDS-PP) activou o nível amarelo previsto para estes casos devido ao alerta de temperaturas inferiores a 3º nas próximas 48 horas.

O município de Braga deixa ainda a nota: “Recorde-se que o Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem Abrigo tem por objectivo definir e descrever a estrutura de coordenação das acções de resposta de âmbito municipal, respectiva gestão operacional, bem como a forma como são mobilizados e activados os recursos existentes de apoio à população de pessoas em situação de sem abrigo face à ocorrência de períodos de frio.”

Em Lisboa, a mínima prevista para esta quarta-feira é de 4 graus, com sensação térmica que poderá chegar aos 2º. Embora a Protecção Civil determine que o plano deve ser activado quando as temperaturas na capital forem inferiores a 3º, o executivo de Carlos Moedas (PSD) ainda não se pronunciou sobre a intenção de implementar o plano no município e não respondeu às questões do PÚBLICO até ao momento desta publicação. Já a autarquia de Coimbra reiterou que, para avançar com este meio de actuação, é necessário atingir temperaturas inferiores a 1º durante dois dias consecutivos, o que não prevê ser o caso desta semana.

Contactadas também pelo PÚBLICO, as câmaras de Vila Real, Bragança e Viseu indicaram que, independentemente das mínimas negativas indicadas para estes dias, não existem casos de pessoas nas ruas que justifiquem a activação do plano nas cidades. Asseguraram também que os cidadãos sem abrigo sinalizados já estão sob o tecto de serviços especializados nesta área social.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê temperaturas mínimas para esta quarta-feira a variar entre os -3º e os 5º em todo o continente: Bragança, Viseu e Leiria são os distritos mais frios, com -3º; seguidos de Vila Real, Braga, Castelo Branco, Santarém e Évora, com -1º.

