Kate Middleton tornou-se patrona do hospital onde fez tratamento ao cancro

Entre conversas com os doentes e funcionários, a princesa de Gales disse que o impacto da doença na sua família tinha sido “muito, muito duro”. O tratamento a que foi submetida terminou em Setembro.

Kate Middleton visitou nesta terça-feira o hospital de Londres, onde recebeu tratamento contra o cancro, para agradecer pessoalmente aos médicos pelos seus cuidados e apoio, informou o seu gabinete. Na sua primeira visita sozinha desde que regressou às funções oficiais, marcou presença no Royal Marsden Hospital, no centro da cidade, onde foi submetida a um tratamento que terminou em Setembro. Kate e William tornaram-se patronos da unidade especializada em cancro do hospital.

A princesa de Gales, que completou 43 anos na última semana, foi submetida a quimioterapia preventiva, depois que uma cirurgia abdominal que revelou a presença de cancro, há um ano, po que a levou a reduzir os seus compromissos públicos ao longo do último ano.

Kate Middleton conheceu doentes e funcionários do hospital, e falou sobre os cuidados que ali recebeu, numa visita que também marcou um anúncio — de que se tornou patrona conjunta da unidade especializada em cancro com William, o marido e herdeiro do trono.

“A princesa quis fazer esta visita para mostrar a sua gratidão à incrível equipa, mas também para realçar os cuidados e tratamentos de ponta que [o hospital] Marsden oferece”, sublinhou um porta-voz do Palácio de Kensington.

Em conversa com um doente, a princesa disse que o impacto na sua família tinha sido “muito, muito duro”. Também em mensagens de vídeo, Kate falou de como a sua doença tinha sido difícil para si, mas também para William e os seus três filhos, a princesa Charlotte, de 9 anos, e os príncipes George, de 11 anos, e Louis, com 6.

“A jornada do cancro é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para os que nos são mais próximos”, referiu Kate Middleton numa actualização para assinalar o fim da quimioterapia.

O ano passado foi um ano traumático para a família real, com o rei Carlos também a ser submetido a um tratamento contra o cancro. Em relação ao mesmo assunto, uma fonte do Palácio de Buckingham afirmou que este tratamento estava a evoluir numa direcção positiva e que iria continuar este ano. O monarca fará a sua primeira viagem ao estrangeiro no final deste mês, confirmando a sua presença na cerimónia que assinala o 80.º aniversário da libertação de Auschwitz, a 27 de Janeiro, na Polónia.