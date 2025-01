Kate Middleton anuncia que o cancro está em remissão, mas pede “tempo” para recuperar

“É um alívio estar agora em remissão e continuo concentrada na recuperação”, acaba de anunciar Kate Middleton numa mensagem onde dá conta de que o cancro está em remissão. Com uma fotografia da visita ao hospital onde fez quimioterapia, em Londres, a princesa partilhou a novidade nas redes sociais, ainda que garanta precisar de “tempo” para se ajustar “ao novo normal”.

“No entanto, estou ansiosa por um ano cheio de realizações. Há muito por que esperar. Obrigada a todos pelo vosso apoio contínuo”, declara a futura rainha e agradece: “A todos aqueles que, calmamente, caminharam ao meu lado e de William, à medida que íamos navegando por isto tudo.”

A princesa diz que “não podia ter pedido mais” a todos os que os apoiaram, ao longo do último ano, o casal e os três filhos: George, de 12 anos, Charlotte, de 9, e Louis, de 6. “Os cuidados e conselhos que recebemos ao longo do meu tempo como doente foram excepcionais”, continua.

Graças a essa experiência, Kate é a nova patrona do Royal Marsden Hospital, juntando-se ao marido, William, que já ocupava essa posição — no passado, a patrona foi a princesa Diana, recorda a BBC. “A minha esperança é que, ao apoiar a investigação inovadora e a excelência clínica, bem como ao promover o bem-estar dos doentes e das famílias, possamos salvar muitas mais vidas e transformar a experiência de todos aqueles que são afectados pelo cancro”, assevera ainda a futura rainha.

Agradecimentos pessoais

Nesta terça-feira, Kate esteve no hospital onde fez os seus tratamentos para agradecer pessoalmente à equipa médica todos os cuidados. Recebida com entusiasmo, a princesa demorou-se ainda em conversas com outros doentes em tratamento, a quem confessou que o impacto do cancro na sua família tinha sido “muito muito duro” e que a recuperação ainda era um caminho longo. “Pensa-se que o tratamento terminou e que se pode continuar e voltar ao normal, mas isso continua a ser um verdadeiro desafio.”

Em Setembro, a princesa partilhou o final da quimioterapia com um vídeo quase cinematográfico com William e os três príncipes. “Os últimos nove meses têm sido incrivelmente difíceis para nós, enquanto família”, escreveu na altura, reflectindo que “a vida, tal como a conhecemos, pode mudar num instante e tivemos de encontrar uma forma de navegar nas águas tempestuosas e no caminho desconhecido”.

A 22 de Março de 2024, a princesa partilhou que tinha sido descoberto um cancro (não especificado) durante uma cirurgia abdominal programada — um mês depois de também Carlos III ter partilhado um diagnóstico oncológico semelhante. O anúncio veio colocar um ponto final a meses de especulação em que a imprensa tablóide chegou a escrever que Kate tinha morrido ou que William a teria traído.

Sem dar muitos detalhes sobre a doença e pedindo privacidade em nome da família, a princesa esteve ausente durante quase todo o ano de 2024 para os tratamentos e só apareceu em público na tradicional parada Trooping the Colour, em Junho. No final do ano, organizou o concerto de Natal na Abadia de Westminster, no início de Dezembro. Agora começa a regressar lentamente ao trabalho com a visita ao hospital nesta terça-feira a ser o primeiro compromisso público a solo em mais de um ano.