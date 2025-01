Se deixar de beber em Janeiro é assustador, experimente beber menos mas melhor

O Janeiro seco (Dry January) não é para todos. Algumas pessoas fazem-no sem esforço, passam um mês a avaliar os seus hábitos e emergem como cisnes maravilhosamente iluminados no dia 1 de Fevereiro. Mas outros acham que uma abordagem de soma zero é punitiva ou irrealista e desejam outras formas de redefinir as suas relações com a bebida.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt