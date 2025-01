Mais uma baixa na Noruega: rainha Sónia vai ser submetida a cirurgia cardíaca

A rainha Sónia da Noruega vai ser submetida a uma cirurgia cardíaca para colocar um pacemaker, informa o Palácio Real de Oslo nesta terça-feira. A notícia chega depois de a mulher do rei Haroldo V, com 87 anos, ter sofrido um incidente na neve no passado fim-de-semana.

Sónia sofreu um episódio de fibrilação auricular, enquanto estava numa viagem privada em Lillehammer, uma estância de esqui conhecida do interior da Noruega.

A notícia de que a rainha tinha sofrido um acidente percorreu a imprensa norueguesa, obrigando a casa real a emitir um comunicado onde garantia que a monarca está fora de perigo e que estava internada apenas para observação. Horas depois, Sónia, quando os batimentos cardíacos voltaram ao normal, teve alta.

Todavia, a consorte de Haroldo V estará de volta ao Rikshospitalet, o Hospital Universitário de Oslo, na próxima quinta-feira, 16 de Janeiro, para a cirurgia de colocação do pacemaker que ajudará a estabilizar os batimentos cardíacos. A patologia que a rainha sofre, fibrilação auricular, é um tipo de arritmia cardíaca em que o coração bate em ritmos anormais, aumentando o risco de acidente vascular cerebral.

Depois da cirurgia, Sónia ficará internada dois dias, ainda que a agenda oficial se mantenha “em branco” para as próximas duas semanas, dando a entender que a rainha poderá precisar de mais algum tempo para recuperar em casa. Todavia, espera-se uma recuperação total, até porque a soberana sempre gozou de boa saúde.

Pelo contrário, o marido, Haroldo V, tem tido vários problemas de saúde e, em Março de 2024, foi submetido a uma cirurgia semelhante para receber um pacemaker, depois de ter sido internado de urgência durante umas férias privadas na Malásia.

Ao longo do último ano, o rei norueguês reduziu “de forma permanente” a agenda pública, passando a maior parte dos compromissos para o herdeiro do trono, o príncipe Haakon. E, apesar de se ter chegado a falar sobre uma possível abdicação, Haroldo sempre teve uma posição firme quanto ao tema, declarando que “o cargo é vitalício”.

Estes têm sido tempos atribulados para a família real norueguesa, com o filho da princesa herdeira, Mette-Marit, a ser acusado de violação, levando-a a afastar-se dos holofotes. A futura rainha está também de baixa por problemas de saúde relacionados com a fibrose pulmonar de que sofre — a agenda de Mette-Marit já tem compromissos agendados para o final do mês

Haroldo V e Sónia casaram-se em 1968 e subiram ao trono em Janeiro de 1991, após a morte do rei Olavo V. O norueguês é trineto da rainha Vitória do Reino Unido e bisneto do rei Eduardo VII, tal como era Isabel II de Inglaterra.