Vinhão, para que te quero?

Pinta lábios e dentes, faz arreganhar as gengivas e consegue ter uma acidez abominável. É amado e odiado. Popularmente conhecido como vinho verde tinto, o Vinhão é feito com a casta homónima, mal amada por muitos, adorada por poucos, mas rijos.

Os que o abominam provaram demasiadas vezes vinhões de ‘fixa 15’ — gíria do sector que se refere a uma acidez fixa, simplificando, aquela que é perceptível em prova de 15, uma coisa maluca, como veremos daqui a nada. Os rijos juram a pés juntos que o tinto retinto é a melhor harmonização para a comida minhota. Pelo São Martinho, correm a comprar o vinho novo, porque dita a tradição que o Vinhão tem de ser do ano. E defendem o Vinhão com arrebatamento — como o governante minhoto que em Outubro último tomou a sua defesa (e foi criticado por isso).

Recentemente provámos um Vinhão que fugia à regra, com acidez fixa de 6,5 / 7, cheio de fruta boa e macio, macio. E isso levou-nos a convidar para esta conversa Fernando Machado. Está há 40 anos na Quinta das Arcas, onde é responsável pela viticultura e enologia e onde faz o Primoris, que esgota no dia em que é lançado.

O podcast Consultório de Vinhos é produzido e apresentado por Ana Isabel Pereira, com sonoplastia de Miguel Sousa e locução de Isidro Lisboa.

O Consultório de Vinhos é um podcast do PÚBLICO apoiado pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A responsabilidade editorial sobre a programação e a produção é do PÚBLICO, independentemente deste apoio.

Pode subscrever o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou na sua aplicação preferida de podcasts.

Para saber mais sobre a política de conteúdos apoiados do PÚBLICO clique aqui.