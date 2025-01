Gala Michelin: pontapé de saída foi dado em Bragança para “descentralizar”

O anúncio das novas estrelas é no Porto a 25 de Fevereiro, mas o objectivo do Turismo do Porto e Norte é posicionar a região “como destino na área da gastronomia e da organização de grandes eventos”.

Em 2025, as atenções da Michelin em Portugal estão concentradas a Norte. Serão nove os chefs, todos com estrelas Michelin e todos do Norte do país, que prepararão o menu da Gala do Guia Michelin 2025 para cerca de 500 convidados, a 25 de Fevereiro, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

Será aí, numa cerimónia apresentada pela jornalista Marta Leite Castro, da CNN Portugal, que ficaremos a saber que novos restaurantes portugueses conquistarão estrelas e entrarão no famoso guia, como estrelados ou nas categorias Recomendado e Bib Gourmand (boa relação qualidade-preço) e ainda os que conquistarão uma Estrela Verde pelo seu trabalho em torno da sustentabilidade.

Serão três chefs duplamente estrelados, Rui Paula (Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira), Ricardo Costa (The Yeatman, Vila Nova de Gaia) e Vítor Matos (Antiqvvm, Porto) a liderar uma equipa que integra seis outros chefs com uma estrela, António Loureiro (A Cozinha, Guimarães), Vasco Coelho Santos (Euskalduna Studio, Porto), Óscar Geadas (G Pousada, Bragança), Julien Montbabut (Le Monument, Porto), Pedro Lemos (Pedro Lemos, Porto), Arnaldo Azevedo (Vila Foz, Porto).

A tarefa de receber os convidados na passadeira vermelha foi confiada à chef pasteleira e jurada do Masterchef Portugal, Juliana Penteado, do Juliana Penteado Pastry, e a música durante a Gala está a cargo do trio Expresso Transatlântico. Estas foram as novidades apresentadas nesta terça-feira pela equipa Michelin Portugal, numa conferência de imprensa no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, em Bragança.

Os responsáveis do Guia organizam uma espécie de contagem decrescente para a Gala, com alguns eventos que servem já para colocar o foco na região em destaque — este ano, além do apoio do Turismo de Portugal, o evento é apoiado também pelo Turismo do Porto e Norte e, como já aconteceu em 2024 com o Algarve, é visto como uma oportunidade para mostrar o melhor que a região tem.

O apoio dado ao evento faz parte de uma “estratégia de posicionamento da região como destino não só na área da gastronomia, mas capaz de receber grandes eventos”, explica Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte, sublinhando a importância de descentralizar e “fazer um evento que seja transversal a toda a região”. O valor do apoio do Turismo de Portugal é “equivalente ao do ano passado” — aproximadamente 400 mil euros —, confirmou a responsável, Lídia Monteiro.

Debates, campanhas e redes sociais

O próximo momento que marcará esta contagem decrescente será um debate, no dia 18, no Theatro Circo Braga, com o tema Gastronomia e Vinho e moderação do jornalista televisivo Luís Castro, no qual participarão o chef Pedro Lemos; o produtor de vinho Dirk Niepoort; o enólogo da Sogrape Luís Sottomayor; a sommelière do The Yeatman Elisabete Fernandes; Lídia Monteiro, do Turismo de Portugal; Manuel Carvalho, jornalista e crítico de vinhos do PÚBLICO; Luís Gutiérrez, crítico de vinhos da Robert Parker Wine Advocate para Espanha e Portugal; e ainda o enófilo Marcos Lagoa.

O debate é aberto ao público e será gravado e emitido em diferido no programa Sociedade Civil, da RTP 2, além de ficar disponível no canal de YouTube do Guia Michelin.

Com o já referido objectivo de promover a região Norte como destino gastronómico, a Michelin promove um “programa de comunicação integral subordinado ao tema Gala do Guia Michelin 2025 numa região estrela da gastronomia portuguesa” — campanhas multimédia, actividades nas redes sociais (numa delas, os chefs seleccionam um produto regional, explicam o prato que fariam com ele e passam o desafio a outro chef, numa cadeia) e um desafio no Facebook que dará aos vencedores entradas duplas para a Gala e refeições em restaurantes recomendados pelo Guia.

Haverá ainda uma parceria com a Rueda Dorada, rota para viagens de mota, que trará a Portugal “pessoas apaixonadas pelo mundo das motas”, vindas de Espanha para explorar a região Norte em percursos que juntam turismo e gastronomia.

Foto Todos os chefs com estrelas Michelin de Portugal DR

A conferência de imprensa foi o culminar de um programa organizado para jornalistas portugueses (e uma jornalista espanhola) que incluiu uma visita e um workshop de pão na padaria Pão de Gimonde com Elisabete Ferreira, distinguida com o prémio de Melhor Padeira do Mundo da União Internacional de Panificação, uma oportunidade para se falar de farinhas, de fermentações lentas, da importância dos pães regionais e do papel dos padeiros que ainda mantêm os métodos tradicionais.

A noite de segunda-feira terminou com um jantar na G Pousada que foi também uma aula sobre os produtos e os vinhos da região pelos dois irmãos fundadores do restaurante, Óscar e António Geadas — da história dos cuscos de Vinhais ao porco bísaro, dos azedos ao extraordinário pudim da mãe dos Geadas, Iracema, uma espécie de Abade de Priscos com amêndoa amarga (não o licor, mas o próprio suco das amêndoas antes de ficarem formadas), passando pelas castanhas, pelos queijos e pelos azeites.

Na conferência de imprensa, o chef Óscar Geadas congratulou-se com o facto de esta iniciativa em Bragança mostrar que “em sítios com menos população podem-se fazer coisas diferenciadas”. E deixou um apelo ao Turismo de Portugal: “Não se esqueçam do interior, nós estamos cá, temos bons produtos e sabemos dignificar a nossa região.”

Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal de Bragança, Paulo Jorge Xavier, lembrou que a cidade está a preparar a candidatura à Rede de Cidades Criativas da UNESCO na área da gastronomia.

Antes da partida, o almoço desta terça-feira foi na Tasca do Zé Tuga, também em Bragança, junto ao castelo, para conhecer o trabalho de Luís Portugal, que se celebrizou pela sua participação no Masterchef e que aqui trabalha produtos da região.