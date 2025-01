Esqueça o hygge, abrace o hwyl: campanha convida a sentir a “alegria profunda” do País de Gales

A nova campanha turística internacional do País de Gales abraça a língua materna, pela primeira vez, e convida a sentir hwyl, a “profunda alegria de se estar totalmente imerso no momento”.

Depois de hygge, a palavra dinamarquesa sem tradução directa noutras línguas que define aquela sensação de contentamento aconchegante que se tem junto a uma lareira acesa, agora é a galesa hwyl que quer entrar no vocabulário do mundo e, à boleia, atrair novos visitantes ao País de Gales, no Reino Unido.

A nova campanha turística da Visit Wales – Feel the hwyl. Only in Wales (“Sinta o hwyl. Só no País de Gales”) — mergulha na língua nativa do país para catapultar “uma pequena palavra galesa com um grande significado”, que é também “um conceito profundamente enraizado na cultura galesa”: hwyl, ou “a sensação de exuberância e bem-estar que advém de se estar completamente envolvido numa actividade ou momento”. E define: “Hwyl é perder-se na alegria do presente.”

Segundo a Visit Wales, hwyl pronuncia-se algo como “huil”, e é um sentimento “frequentemente associado a actividades comunitárias, à música e às artes, mas pode ser vivido em muitos contextos diferentes”, como durante a exploração das “falésias escarpadas” da faixa costeira do País de Gales, numa descida “cheia de adrenalina numa tirolesa”, num “passeio cultural por uma cidade cosmopolita” ou castelo, ou ao “partilhar uma refeição com amigos e simplesmente desfrutar do calor da hospitalidade galesa”.

Num vídeo da campanha, Awel Vaughan-Evans, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Bangor, no norte do País de Gales, explica a versatilidade do hwyl, uma palavra que tanto pode significar “uma sensação de prolongada euforia”, ao “libertar dopamina”, como uma sensação de paz, “reduzindo o stress” e “fazendo com que todo o corpo relaxe”, a libertar, neste caso, as endorfinas.

A secretária de Estado da Economia, responsável pela pasta do Turismo, afirma que “2025 vai celebrar as coisas alegres que nos tornam distintamente galeses e que só podem ser vivenciadas aqui”. “Estamos também muito orgulhosos de defender a nossa maravilhosa língua usando uma palavra galesa pela primeira vez nas nossas comunicações com públicos internacionais”, declara Rebecca Evans em comunicado.